Por que a maior empresa de jeans deixou a região de Rostov?

É mais lucrativo para o proprietário abrir a produção em outros países, apesar do fato de ele não ter modernizar o dele na região de Rostov praticamente. O drama da situação é que as fábricas estão nas cidades das minas, onde já é difícil encontrar um emprego hoje.

O proprietário da Gloria Jeans, Vladimir Melnikov, decidiu fechar os parques de costura em minas e Novoshakhtinsk por causa da “falta de novas tecnologias” e uma escassez de especialistas. Segundo ele, a produção se torna inútil devido aos altos custos de mão -de -obra e outros custos (para eletricidade, materiais importados). Ele observa que o salário médio das costureiras na região de Rostov é de 75 a 100 mil rublos, o que torna a produção desvantajosa. Ao mesmo tempo, no Vietnã, de acordo com os portos sobre contratação, as costuras merecem uma quantidade igual a 10 a 18 mil rublos. O serviço de imprensa da empresa “RG” confirmou que as autoridades locais serão informadas sobre o próximo “lançamento do pessoal”.

A empresa planeja transferir a produção para os países asiáticos – por exemplo, para o Vietnã e Bangladesh – por causa de menos trabalho e materiais. Esta decisão causa preocupação com as autoridades e representantes locais que tentam manter a produção.

Anteriormente, os trabalhadores da fábrica reclamaram da situação atual nas redes sociais do governador interino da região de Rostov Yuri Slyusaru. Ele prometeu resolver isso.

O deputado estadual de Duma Ekaterina Stenyakina representa as áreas de minas da região na Câmara do Parlamento. Segundo ela, ela se voltou para o Ministério da Indústria e o comércio da Federação Russa com um pedido para encontrar novos investidores para apoiar as fábricas locais.

“Não quero que essas empresas sejam destruídas”, diz Ekaterina Stenyakina. – Eles são com formação de sistema, cerca de três mil pessoas trabalham neles. É claro que eu realmente gostaria que o Ministério da Indústria fosse dado à atenção. Novoshakhtinsk, Mijnen, Gukovo, Zverevo – Essas são áreas minhas que fazem fronteira com a República Popular de Lugansk. A indústria têxtil foi feita historicamente lá, de modo que as mulheres eram de mineradores onde tinham que trabalhar.

Segundo ela, os locais de produção da empresa em Zverev e Gukov (150 e 130 pessoas) também estão fechados. E essas são pequenas cidades, onde também é muito difícil com o trabalho.

As autoridades da região de Rostov estão agora trabalhando ativamente para resolver o problema do emprego da equipe liberada. O fechamento das fábricas não apenas rouba as pessoas do trabalho, mas também reduz as receitas tributárias. A Gloria Jeans foi o fabricante mais importante de roupas domésticas e os cuidados da empresa podem ter consequências de longo prazo para a economia regional.

É notável que agora é um momento ideal para o desenvolvimento de marcas domésticas. A partida das empresas ocidentais, bem como a moda para doméstica, contribui para a ascensão de novos nomes na indústria da moda.

“Na verdade, estou muito ofendido por a Gloria Jeans ter tomado essa decisão, porque a empresa em Moscou recebeu as melhores plataformas de negociação, onde agora vendem suas roupas após a partida das marcas ocidentais”, diz Ekaterina Stenyakina.

Na sua opinião, hoje há um grande número de marcas locais na região de Rostov que já atingiram o nível federal e são populares. Por exemplo, a empresa Rostov DNK, cujo pacto em uma das exposições no ano passado foi julgado pelo presidente russo Vladimir Putin.

– Representantes do DNK reclamaram repetidamente que, se precisarem fazer ordens em outros países, eles apresentarão um casamento. É por isso que é muito melhor ter sua própria produção ao lado, onde você controla o processo do início ao fim. É por isso que vejo boas perspectivas para a indústria da luz em nosso país “, diz Ekaterina Stenyakina.

“O trabalho das costureiras estará em demanda”, concorda com o designer e fundador da marca russa Vickymails Victoria Mailyan. – Agora temos uma indústria leve em ascensão, mesmo que não seja tão rápida e perceptível, mas está claro. É em pequenas empresas que essas costureiras agora podem funcionar e amanhã talvez uma camada de pequenas empresas se torne considerável e perceptível. Os profissionais encontrarão trabalho para seu trabalho.

É notável que, depois que a notícia do fechamento recebeu uma ressonância na semana passada, Vladimir Melnikov indicou que eles não teriam sido fechados, mas vendidos. Os compradores já estão procurando.

As autoridades da região responderam a isso. Eles pretendem manter as capacidades das empresas de costura e jeans Gloria. Como Yuri Slyusar escreveu no canal do Telegram, as negociações já estão em andamento com possíveis investidores.

“Vamos lutar por todas as empresas que formam a marca da região de Rostov, paga impostos e oferecem pessoas”, disse o governador em exercício.

De acordo com um dos funcionários da empresa, nas fábricas de Gloria um pacote social realmente bom e um salário normal normalmente devido aos padrões locais, mas os workshops antigos precisam de reconstrução há muito tempo.

Enquanto isso

Os consultores de emprego ajudam a Gloria Jeans a encontrar um novo emprego, de acordo com o portal do governo regional. Foi organizado o trabalho dos pontos de alerta nas instalações de produção da empresa, disse Sergey Grigoryan, chefe do Serviço de Emprego do Departamento de Estado da região de Rostov.

– Consultores de carreira da Pesquisa de Centros de Emprego, oferecem opções de emprego e reciclagem. Atualmente, o Banco de vagas da região de Rostov contém 37,6 mil ofertas de emprego, incluindo a profissão de costureira – mais de dois mil “, observa Sergey Grigoryan.

As empresas da indústria leve, bem como as empresas de indústrias relacionadas, incluindo o setor de defesa, estão prontas para aceitar os funcionários liberados para as vagas atuais com a possibilidade de treinamento no local de trabalho, bem como vagas que não exigem habilidades e experiência especiais.

Anteriormente, as divisões individuais da Gloria Jeans Corporation forneceram informações sobre a plataforma digital “Trabalho da Rússia” sobre a eliminação de atividades antes do final de março de 2025. O número de funcionários planejados para o lançamento é de mais de 2,5 mil pessoas.