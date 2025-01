Por que a segunda disputa do South Sanatana Dharma desencadeada por Pinarayi Vijayan tem o reformador Narayan Guru no centro – Kerala News

Um ano após a polêmica desencadeada pelos comentários do aparente herdeiro do DMK, Udhayanidhi Stalin, sobre o Sanatana Dharma, outro debate sobre o assunto surgiu no sul da Índia. Desta vez foi na vizinha Kerala, onde as observações do ministro-chefe Pinarayi Vijayan sobre o Sanatana Dharma provocaram uma nova controvérsia. No centro desta nova luta está Narayana Guru, o venerado santo, filósofo e reformador social do século XIX.

Por que o santo, que ganhou o título de ‘Samdarshi’ (imparcial), baseado em seus ensinamentos de igualdade, harmonia e reformas sociais, está no centro da segunda categoria do Sanatana Dharma? Como é que os seus seguidores continuam a exercer influência política em Kerala?

KERALA CM VIJAYAN ACIONA OUTRA LINHA SANATANA DHARMA

A atual controvérsia eclodiu depois que o ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, em Sivagiri (o samadhi de Narayana Guru), fez comentários que foram interpretados pelo BJP como uma tentativa de dissociar o Guru do Sanatana Dharma.

“(Narayana) Guru nunca foi um propagador ou praticante do Sanatan Dharma. Em vez disso, ele foi alguém que tentou reconstruir o Sanatan Dharma para a nova era”, disse o líder do PCI(M).

Vijayan argumentou que Narayana Guru não era porta-voz nem praticante do Sanatana Dharma. De acordo com Vijayan, a filosofia do Narayana Guru transcendeu esses sistemas e estava enraizada na melhoria das pessoas, independentemente de sua religião ou casta.

Os comentários de Vijayan sobre o Sanatana Dharma, alimentados pelo crescente alcance do BJP aos seguidores do Guru Narayana num esforço para obter ganhos eleitorais em Kerala, proporcionaram ao BJP a oportunidade perfeita para se opor ao CM de Kerala.

A Assembleia de Kerala, com 140 assentos, irá às urnas por volta de abril de 2026.

Vijayan também disse que há um apoio crescente à ideia de que Sanatana Hindutva é uma grande e gloriosa tradição e que “a sua restauração é a única solução para todos os problemas sociais”. (Imagem: Pinarayi Vijayan/Instagram)

CONGRESSO BJP, VHP, SLAM VIJAYAN DEVIDO AO COMENTÁRIO DE SANATANA

Os comentários de Vijayan suscitaram duras críticas não só do BJP, mas também do seu aliado do bloco da ÍNDIA, o Partido do Congresso (em Kerala, a Esquerda e o Congresso são opositores).

“O ministro-chefe Pinarayi Vijayan está dizendo que Sanatana Dharma é como uma monarquia. Ele está dizendo que Sanatana Dharma é ‘Varnashrama Dharma’. A declaração de Pinarayi é uma continuação da declaração de Udayanidhi Stalin de que Sanatana Dharma deve ser erradicado”, disse ele, o ex-chefe estadual do BJP V Muraleedharan. , contra-atacando o líder do CPI(M).

Muraleedharan, ex-Ministro da União, afirmou Vijayan estava ‘insultando Sanatana Dharma’ para conseguir a votação apoio a forças que agem contra os interesses da nação”.

“Ele não está fazendo comentários insultuosos sobre outras religiões”, acrescentou Muraleedharan.

O porta-voz do BJP, Shehzad Poonawalla, também condenou os comentários do ministro-chefe e acusou-o de insultar o hinduísmo para obter votos extremistas.

“Ele também faz parte da Aliança INDI. A mesma voz vem de Tamil Nadu, Bihar e Uttar Pradesh… Alguns querem abolir o Sanatana Dharma e outros chamam-no de doença… E agora começaram a difamar os santos. …Não se esperava que um ministro-chefe se rebaixasse tanto por causa de sua política barata…”, disse o porta-voz nacional do VHP, Vinod Bansal, à agência de notícias ANI.

Desde então, os trabalhadores e líderes do BJP em Thiruvananthapuram e Kochi saíram às ruas para protestar contra os comentários de Vijayan.

Membros do BJP protestam contra CM Pinarayi Vijayan queimando uma efígie em Thiruvananthapuram na quinta-feira. (Imagem PTI)

O líder do Congresso, VD Satheesan, também criticou os comentários de Vijayan, dizendo que eram enganosos e tentavam associar Sanatana Dharma exclusivamente a Sangh Parivar. Satheesan sustentou que Sanatana Dharma faz parte do patrimônio cultural da Índiaque abrange a filosofia Advaita, os ensinamentos dos Vedas e dos Upanishads.

Enquanto isso, Vijayan não recuou. “Eu mantenho o que disse sobre Sanatana Dharma… Está sendo feita uma tentativa de estabelecer a antiga monarquia bramânica através da palavra Sanatana Hindutva”, postou ele no Instagram na quinta-feira.

POR QUE NARAYANA GURU ESTÁ NO CENTRO DA LINHA

Narayana Guru, que morreu em 1928, é amplamente respeitado em Kerala por seu trabalho na combinação de ensinamentos espirituais com reforma social. Ele foi um forte defensor da erradicação da discriminação baseada em castas e promoveu os princípios de igualdade, compaixão e justiça social. Daí o título, ‘Samdarshi’.

“Uma casta, uma religião, um Deus para toda a humanidade”, era o mantra do Guru.

Então, por que Narayana Guru e seus ensinamentos, com ênfase no Sanatana Dharma, estão sendo invocados na política quase um século após sua morte? Como os seguidores de Narayana Guru continuam a exercer influência política em Kerala?

Narayana Guru, o reformador social dos séculos 19 e 20, nasceu em uma família Ezhava.

É um fato bem estabelecido que Narayana Guru é uma figura altamente reverenciada, não apenas em Kerala, mas também em outros lugares. Lakhs em Kerala identificam-se com seus ensinamentos e os seguem.

Narayana Guru é uma figura reverenciada pelos Ezhavas, o maior bloco eleitoral hindu em Kerala, representando 20 a 25% do estado. Diz-se que a comunidade Ezhava, classificada como Outra Classe Atrasada (OBC) e representada pelo Sree Narayana Dharma Paripalana Yogam (SNDP), exerceu considerável influência política.

Embora o SNDP, essencialmente uma organização comunitária, já tivesse considerado lançar o seu próprio partido político, nunca deu seguimento. No entanto, ele permitiu aos seus seguidores a liberdade de prosseguirem projectos políticos e diz-se que apoiou partidos políticos no passado.

Tradicionalmente, a comunidade Ezhava ficou do lado dos partidos de esquerda em Kerala. No entanto, isso está visivelmente desgastado.

Bharath Dharma Jana Sena (BDJS), fundada em 2015, que é o braço político do SNDP Yogam, é parceira da NDA. Untilar Vellappally, que dirige o BDJS, alinhou-se com o BJP. Nas eleições para a Assembleia de 2016 e 2021, o BDJS disputou 36 e 21 assentos, respectivamente, sob a bandeira NDA, partilhando um assento com o BJP.

Este novo alinhamento pode ser uma preocupação para o partido de esquerda no poder de Kerala, que teme uma maior erosão do banco de votos da casta superior hindu contra o BJP e os seus aliados.

No passado recente, o BJP pressionou para fortalecer a sua presença entre a comunidade Ezhava, enquanto o CPI(M) respondeu incorporando cada vez mais o Guru nas suas narrativas, apresentando-o como a figura espiritual orientadora de Kerala. O apoio da comunidade Ezhava é visto como um fator na participação de 20% dos votos do BJP nas eleições de 2024 para Lok Sabha.

É esta competição para fortalecer a base eleitoral que faz do legado de Narayana Guru uma força poderosa na política de Kerala.