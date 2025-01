Por que as mulheres indianas grávidas na América desejam uma cesariana para seus bebês: explicado | Notícias do mundo

Os índios constituem uma das maiores comunidades dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos estão entre os destinos mais procurados quando se trata de indianos. Embora milhares de indianos vivam legalmente nos Estados Unidos, milhares chegaram lá por meios ilegais, como as rotas Dunky, enquanto alguns ultrapassaram o prazo de validade do visto. Os indianos muitas vezes buscam a cidadania nos Estados Unidos e, com a lista de espera do Green Card ultrapassando um século, os indianos dependem principalmente da cidadania por direito de nascença para obter a cidadania americana para seus filhos.

No entanto, a reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos alimentou problemas para aqueles que procuram a cidadania nos Estados Unidos. Embora Trump tenha assinado uma ordem executiva restringindo a emissão de cidadania por nascimento a não-americanos, a medida desencadeou uma avalanche de ações inesperadas por parte das pessoas afetadas pela nova lei. Agora, as mulheres grávidas que devem dar à luz em março ou abril procuram um parto prematuro antes de 20 de fevereiro. Parece estranho? Embora as mulheres muitas vezes optem por partos normais em todo o mundo, as mulheres indianas nos Estados Unidos estão optando deliberadamente por cesarianas apenas para garantir que os seus filhos obtenham a cidadania americana, uma vez que a ordem executiva de Trump contra a cidadania por direito de nascença entra em vigor a partir de 20 de Fevereiro. Times da Índia relatado.

A pressa para cumprir o prazo para a cidadania por nascimento é supostamente generalizada, uma vez que os bebés nascidos em ou depois de 20 de Fevereiro de pais não permanentes já não se qualificarão automaticamente para a cidadania. A mudança política acarreta consequências ainda mais significativas para os imigrantes indocumentados, uma vez que enfrentarão agora a deportação para os seus países de origem.

A cidadania por primogenitura é um princípio jurídico que concede cidadania às crianças com base no seu local de nascimento, independentemente da nacionalidade ou do estatuto de imigração dos seus pais.