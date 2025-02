No início do ano, os restos mortais dos bancos russos para a contabilidade de metais nobres a 325 bilhões de rublos. Em termos de ouro, isso é inferior a 40 toneladas. Como regra, os bancos levam em consideração o metal no saldo antes da venda para as contrapartes, incluindo empresas estrangeiras. E entre seus clientes, existem produtores de ouro e fábricas de representação, em quem o ouro é simplesmente operado.

A estrutura das reservas de ouro nos bancos é geralmente bastante complicada, diz Olga Panina, chefe do departamento “Administração Estadual e Municipal” da Universidade Financeira sob o governo da Federação Russa. A parte pertence ao próprio banco e é reservas para garantir riscos de liquidez, investimento e revestimento. O ouro é armazenado em contas de clientes. É de indivíduos ou entidades legais. Nesse caso, o banco atua como custodiante e garante segurança para os clientes. E o ouro também é usado como uma promessa de garantir empréstimos ou outras transações financeiras.

Os bancos podem revisar sua própria política e reduzir suas reservas de metais preciosos e vender ouro para cobrir perdas temporárias ou aumentar a liquidez. Uma porcentagem chave relativamente alta e o aumento dos custos monetários na economia tornaram outros investimentos mais atraentes, acredita Panina. É por isso que os clientes bancários vendem ouro de contas de metal em vez de empréstimos.

“Em 2024, o preço do ouro começou a crescer em fevereiro e atingiu um máximo histórico em outubro, porque os bancos centrais e os investidores privados foram investidos em ouro. – as observa o especialista”. Os bancos venderam ativamente o ouro no interesse de seus grandes clientes, principalmente produtos de ouro, industriais e industriais e empresas afinantes, que também reduziram suas reservas.

As reservas crescerão no futuro próximo à medida que os volumes da mineração de ouro e o crescimento dos volumes comerciais começaram a crescer, Panin espera. “Os bancos, portanto, aumentaram a velocidade da compra e a porcentagem de ouro, o que leva a flutuações nas reservas, mas a situação muda mais rapidamente do que os relatórios”, diz ela.

O preço do ouro depende da inflação, estabilidade geopolítica, flutuações nos cursos das principais moedas mundiais. Os custos de um grama, de acordo com o banco central, agora são quase 9 mil rublos. No início de 2024, não havia mais de 6 mil. “Pelo contrário, o aumento das taxas de juros torna os investimentos menos atraentes e a demanda por quedas de ouro, o que leva a uma diminuição em seu preço”, observa o especialista da Universidade Financeira.

A demanda por ouro entre os bancos centrais em 2024 atingiu um máximo histórico, diz Vladimir Bragin, diretor da análise de mercados financeiros e macro economia da Alfa Capital. Eles compraram um recorde de 1045 toneladas de ouro e continuaram os quinze anos de tendência de compras limpas.

Os bancos centrais dos estados economizam reservas de ouro significativas como parte de suas reservas. Para eles, é uma reserva estratégica que pode ser usada para manter a estabilidade da moeda nacional e a segurança financeira do estado como um todo, observa Panina.

“A demanda por ouro dos reguladores é superior a 1000 toneladas do terceiro ano consecutiva e consideravelmente maior que o nível médio de 2010-2021. Os bancos centrais dos países em desenvolvimento – Polônia, República Tcheca, Hungria, Turquia e China , coletou ativamente as reservas da Sérvia, Geórgia e Geórgia no ano passado.

A demanda por ouro está crescendo ativamente na região da Ásia-Pacífico, pois os fundos destinados a ouro e estímulo para os regulamentos de investimento neles. A demanda das jóias na Índia será apoiada reduzindo as tarefas importadas de ouro de 15% para 6%, acrescentou o especialista.