Por que colocar velas para a política morta? De alguma forma, isso ajuda a superar a impotência? A antropóloga Margaret Comer responde. Ela estuda como as sociedades mantêm a memória das vítimas de repressão e terror político

No aniversário da morte de Alexei Navalny, muitos de seus apoiadores prestarão homenagem à memória do político. Todo mundo faz isso à sua maneira. Alguns se lembrarão de Alexei em casa, outros se deitarão as flores no túmulo da oposição em Moscou ou colocarão uma vela no templo, e moram fora da Rússia irão para promoções de memórias. “Medusa” aprendeu com Margaret Comer – que Estudos A história das sociedades que sobreviveram a repressão em massa, terror político e holocausto – porque a memória das vítimas de repressão ajuda as pessoas a manter um relacionamento com o presente e por que até as críticas póstumas de Navalny mantiveram sua contribuição à história.

– Por que as pessoas que tentam preservar a memória da repressão e prisioneiros políticos de rituais simbólicos tão importantes? Digamos, colocando regularmente flores em monumentos ou testes públicos do nome dos suprimidos?

– Tudo é simples: as pessoas geralmente não têm para onde ir em homenagem a lembrar os mortos ou feridos pela repressão. É difícil chegar ao lugar da memória, como um acampamento ou prisão. É importante que tenhamos espaços e lugares onde você possa queimar publicamente sobre aqueles que perdemos (por causa da repressão)-isso conecta a memória de um dia suprimido.

Às vezes, perdemos as informações exatamente o que aconteceu com os prisioneiros políticos mortos: se eles morreram a morte ou ainda foram mortos. Por exemplo, hoje nem sempre é claro para os descendentes do que aconteceu com seus parentes que foram deportados ou suprimidos na época soviética. Na década de 1990, muitos inesperadamente descobriram que seus presos políticos próximos ou famosos nunca foram em Gulalaga-eles foram baleados muito perto de casa.

Agora é perceptível que o Kremlin tenta realizar ou ocultar certos fatos sobre a repressão soviética. No outono de 2016, visitei a colônia Perm-36, que foi então transferida para o estado. Alguns políticos locais acreditavam que a liderança anterior estava supostamente inclinada demais para se lembrar. Os novos chefes mudaram o conteúdo da viagem – eles se tornaram menos que o foco no stalinismo e no sofrimento dos prisioneiros. Em vez disso, os guias começaram a dizer aos visitantes que “nacionalistas ucranianos” cumpriram uma sentença em uma colônia e em que condições difíceis os guardas da prisão tinham que viver. Algo semelhante aconteceu em Solovki.

Filologista reconhecido como um “reincidência particularmente perigoso” Vasily Ovsienko morreu. “Medusa” conta a história das dessncialdas que caíram em acampamentos soviéticos para falar e escrever em ucranianos

– Está intuitivamente claro por que os regimes autoritários se opõem à preservação das memórias da repressão. Isso acontece nas democracias?

-Estas regimes políticas são democráticas e autoritárias, elas não gostam quando a sociedade civil se lembra de que as instituições estatais já participaram ativamente da repressão.

Digamos que eles ainda não entendessem. Obviamente, há um memorial separado, mas um enorme capital ganho em um comércio de escravos ou o trabalho de escravos negros, ficar Nas mãos dos descendentes do proprietário do escravo. Essas pessoas e corporações continuam afetando a política americana, mas com o tempo, a origem de sua riqueza e a influência conectada simplesmente esquecem.

A motivação autocrata é realmente muito compreensível: se as pessoas aprendem muito sobre repressão no passado, elas serão mais críticas no momento. Quanto menos pessoas se lembram da repressão histórica precedente, melhor para o regime autoritário.

A propósito, portanto, em museus dedicados à história do genocídio e da violência em massa, muitas vezes você pode conhecer o slogan – isso significa que a memória da repressão se opõe ao autoritarismo.

– Na sua opinião, qual país encontrou a abordagem mais bem -sucedida para preservar as memórias de repressão e perseguição?

– Após o outono, um governo democrático da África do Sul criou. Ajudou a estabelecer a escala de repressão e, durante o período de transição, este trabalho se tornou um grande sucesso de poder. Pessoas que sobreviveram à repressão e violência poderiam compartilhar suas histórias. As instituições estatais também reconheceram a responsabilidade pelos crimes do apartheid.

Por outro lado, o sucesso da comissão é bastante simbólico. Obviamente, após uma transição para a democracia, a vida da maioria dos cidadãos da África do Sul se tornou melhor. No entanto, as conseqüências materiais da desigualdade e discriminação do tempo do apartheid ainda são perceptíveis – e afetam suas vidas.

– A morte de Navalny ficou chocada com muitas pessoas na Rússia e no exterior. Muitas vezes acontece que a morte de um prisioneiro político bem conhecido está associado a uma chance política perdida e uma perda de esperança para o melhor?

– experimentar desespero quando uma pessoa como Alexei Navalny morre, bastante humana. Ele era carismático que é conhecido em todo o mundo. Centenas de milhares de pessoas assistiram às investigações de Navalny. É muito claro e muitas pessoas são esperadas – não apenas os russos – conectaram sua figura com a esperança de democratizar o regime no país.

Infelizmente, se o movimento da oposição tem todas as suas esperanças de apenas um líder político, sempre leva a uma sensação enorme e despercebida de desesperança se algo acontecer com essa pessoa.

Em 1969, o FBI matou um socialista negro e um dos líderes da Pantera Negra em Chicago. Pesquisadores Eles pensamque a morte desse jovem ativista desmoralizou qualquer oposição organizada à esquerda nos Estados Unidos várias décadas de antecedência. Algo semelhante aconteceu em 1961 na República Democrática do Congo, quando o primeiro -ministro foi morto lá.

A Bélgica entregou às autoridades do dente de ouro do Congo Patrice Lumumba. Nenhum outro restante: 60 anos atrás, a política foi morta e seu corpo foi dissolvido em ácido

Como pesquisador, muitas vezes me faço uma pergunta: o que contribui para as mudanças nas sociedades antidemocráticos – um líder carismático da oposição que é capaz de liderar as pessoas ou a formação de redes horizontais, que primeiro alcançam sucesso em nível local e depois lentamente crescem as escada de todo o país? A ciência ainda não parece ter uma resposta inequívoca.

Isso é verdade – quando se trata da Rússia de Putin após a morte de Navalny, muitas vezes há um sentimento de que não permaneceu esperança. Nada parece mudar até que algum tipo de ponto radical e virado chegue. Ainda assim, quero dizer que a história geralmente é imprevisível e as mudanças acontecem inesperadamente. Pesquisadores retrospectivos encontrarão uma explicação lógica, mas no momento da mudança não chega a lugar algum.

– Às vezes, a mitologia inteira aparece em torno de coelhos políticos mortos. Parece a você se algo semelhante acontece com a memória de Alexei Navalny?

– Existem diferentes abordagens para a perpetuação de pessoas como Alexey Navalny. Parece -me que, ao falar sobre ele, é importante deixar espaço para pessoas com opiniões muito diferentes. Incluindo sua crítica democrática, cuja visão da Rússia livre é muito diferente da opinião de Navalny e de seus apoiadores.

Geralmente, participar de ações memoriais não significa que a pessoa compartilha completamente as opiniões do falecido e de seus apoiadores. Lembre -se da ação “Retorno do nome” – os participantes apenas leem o nome e breves informações sobre os suprimidos, sem dar nenhuma declaração política.

No caso de Navalny, tudo é muito mais complexo: era por si só um importante símbolo de conflito com o Kremlin. Portanto, a memória dele, em certo sentido, já é um crítico do autorismo russo.

Tivemos uma “chance histórica” ​​para a Rússia democrática (sem nenhum Putin)? Ele já sentiu falta dele? Timothy Fry responde a perguntas sobre os traços do manifesto de Navalny. Estudando política russa por mais de 30 anos

Quando Alexei Navalny morreu, fora da Rússia, ele organizou manifestações e promoções da embaixada da Federação Russa ou do memorial -acrescentado às vítimas da repressão política soviética. Lembro -me no Cazaquistão em memória de Navalny, muitos deixaram as flores no monumento, que convidado “Kazakh Holodomor.” Alguns moradores consideraram esse gesto inadequado desde a carreira de Navalny reconhecido Comentários imperialistas sobre a Ásia Central.

Como pesquisador, como pesquisador, nesse contexto, neste contexto, eles podem entender a colocação de flores nos monumentos das vítimas da repressão soviética fora da Rússia. Por um lado, a morte de Navalny faz parte de uma longa e inquebrável cadeia de repressão na URSS -na Rússia moderna. Por outro, alguns Visualizações Navalny pode ser descrito como uma mistura de imperialismo soviético e russo. E isso é obviamente os cidadãos dos países que sofreram com isso.

– Você disse que momentos históricos às vezes não ocorrem em lugar algum. Parece que muitas pessoas na Rússia e no mundo estão agora experimentando uma delas: o curso da história muda diante de nossos olhos, mas não podemos influenciar isso de forma alguma. E sentimos falta de uma chance de outro. Parece que você, quão pessimista, até sem esperança, reflete a realidade em que vivemos?

– Você sabe, há muitas evidências de que essa é a propriedade básica da humanidade – pensar que vivemos no pior momento possível. Pelo menos, os pesquisadores seguem essa visão de mundo nos registros escritos de qualquer sociedade. Estou atualmente Eu li E Eu olho – A saga histórica da época do rei da Inglaterra, Henrique VIII. Então as pessoas também pensaram que estavam experimentando o fim do mundo: foi um período muito sangrento quando o país desistiu do catolicismo e experimentou muita violência.

Uma das hipóteses das causas de tal crise que você descreveu está perto de mim. Provavelmente é uma questão de sobrecarregar informações. Na maior parte da história humana, as idéias das pessoas sobre o que está acontecendo no mundo e ao seu redor são muito limitadas. Hoje, podemos descobrir imediatamente sobre a violência e as injustiças que ocorrem em outras partes do mundo.

Ainda assim, sinto que éramos incomuns – e muito caóticos – o período em que o mundo enfrenta muitos problemas sérios: desde o clima e as guerras até a consolidação de recursos, poder e nossos dados pessoais nas mãos de um grupo estreito de oligarquia. Nos sentimos condenados, porque não entendemos como resistir a tudo ao mesmo tempo.

É impossível se concentrar em todos os problemas de uma só vez. Mas, para sair do estado de desesperança, posso recomendar por minha experiência lembrar minhas habilidades, habilidades e interesses e escolher uma coisa que possa usar os outros. Por exemplo, voluntário.

A melhor maneira de progredir é construir uma comunidade e relacionamentos pessoais. Não apenas lutamos com o que nos espera no futuro, mas apenas para nos sentirmos melhor e não cair.

O Kremlin se espremeu no chão ou simplesmente plantou todos os seus oponentes. Como resistir a Putin agora? As oposições devem se unir – e por quê? Entrevista de Graham Robertson, que estuda protestos na Rússia há 20 anos

