Por que Donald Trump está usando aviões militares caros para a deportação de imigrantes ilegais

A administração de Donald Trump, priorizando uma agenda anti -imigrante desde o retorno do presidente, já enviou aviões militares para vários países como Guatemala, Peru, Honduras, Equador, Colômbia e Índia.

Historicamente, os Estados Unidos usaram voos de fretamento comercial operados pelo Controle de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) para deportações. No entanto, nesse movimento sem precedentes, o governo implantou grandes aviões militares, incluindo C-17 e C-130s, para levar os migrantes de volta aos seus países de origem.

O uso de aeronaves militares tem um preço alto. Esses aviões, normalmente reservados para zonas de guerra e alívio de desastres, agora estão sendo implantados para a aplicação da imigração, que nos custou “cinco vezes mais do que um ingresso de primeira classe”, disse a Reuters.

A Reuters informa que um voo militar que transporta 64 migrantes para a Guatemala em 27 de janeiro provavelmente custará pelo menos US $ 4.675 por pessoa. O Exército dos EUA opera o avião de transporte C-17 a uma taxa de US $ 28.500 por hora, com custos importantes dos contribuintes envolvidos.