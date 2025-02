Por que é chamado de Bengala Ocidental? Confira como Mamata Banerjee TMC quer mudar o nome do estado para Bangla

O Congresso Trinamool (TMC) de Mamata Banerjee pediu que mudasse o nome de Bengala Ocidental para ‘Bangla’. O deputado Ritabrata Banerjea levantou o problema em Rajya Sabha em 4 de fevereiro. A Assembléia Ocidental de Bengala aprovou a resolução em julho de 2018. No entanto, o centro ainda não aprovou.

Ritabrata declarou que o CM do oeste de Bengala Mamata Banerjee havia escrito para o primeiro -ministro Narendra Modi, solicitando uma mudança de nome que está alinhada com a história, a cultura e a identidade do Estado.