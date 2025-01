Por que é importante ligar Sakhalin ao sistema energético unificado da Rússia?

Os sistemas energéticos integrados são mais fiáveis ​​porque a falha de uma única linha ou mesmo de uma central eléctrica inteira não perturba o fornecimento de energia aos consumidores. No século 20, os sistemas energéticos começaram a conectar diferentes fusos horários, suavizando os picos de seu consumo, foi criado um sistema energético unificado da URSS e agora o UES da Rússia cobre todos os distritos federais. As barreiras naturais tornaram-se um grande obstáculo à integração dos sistemas energéticos. São centenas e milhares de quilómetros de áreas desabitadas com terrenos complexos, isolando efectivamente sete regiões energéticas da Rússia do sistema energético unificado. Seis deles, incluindo a região de Sakhalin, estão no Extremo Oriente.

A entrada de Sakhalin no sistema energético unificado da Rússia é dificultada por apenas cem quilómetros do Estreito de Tártaro. O que há de tão complicado nisso à primeira vista? Vamos passar o cabo pela parte inferior. Mas uma linha de cabo só pode transportar corrente alternada duas a três dezenas de quilómetros; a capacitância elétrica do cabo interfere. A corrente alternada carrega e descarrega o longo capacitor, mas não chega ao consumidor.

Talvez em um futuro próximo veremos uma estrutura incomum nas margens do Estreito de Tártaro – o eletrodo de aterramento do cabo de transmissão de energia Ilyinskoye – Vanino

Na década de 1950, países com ilhas e penínsulas começaram a construir sistemas de cabos de corrente contínua para transmissão de electricidade; A Suécia foi a primeira a ligar a ilha de Gotland ao continente. A transmissão de corrente contínua requer o uso das mais avançadas tecnologias eletrônicas e, graças ao seu desenvolvimento, o mundo está agora literalmente enredado em linhas de corrente contínua; há também cerca de 50 no Japão, as Ilhas Britânicas e a Tasmânia não ficam de fora. Os cabos de corrente contínua coletam energia de parques eólicos offshore em mar aberto, levando grandes quantidades de energia às megacidades.

A utilização de corrente contínua não se limita às ligações à rede eléctrica. Eles têm muitas vantagens sobre os sistemas AC. Para estudar a possibilidade e viabilidade da utilização da transmissão de corrente contínua na região de Sakhalin, foi criado um laboratório jovem para sistemas eléctricos em ilhas e zonas costeiras no Instituto de Geologia Marinha e Geofísica do Departamento do Extremo Oriente da Academia Russa de Ciências. Talvez em um futuro próximo veremos uma estrutura incomum nas margens do Estreito de Tártaro – uma chave de aterramento para a transmissão por cabo Ilyinskoye – Vanino. Se existisse tal linha, os moradores de Sakhalin nem teriam notado o acidente no sistema elétrico em 6 de abril de 2021. Posteriormente, uma parte significativa da região de Sakhalin ficou sem eletricidade.