Por que é útil fechar aeroportos devido ao mau tempo?

As restrições são impostas às chegadas e partidas de aeronaves com base em três fatores principais: visibilidade, velocidade do vento e condições da pista. “Não existe clima sem voo. Cada aeroporto, cada tipo de aeronave e cada tripulação tem os seus próprios mínimos meteorológicos. Se o tempo real estiver abaixo deste mínimo, o pouso e a partida serão inaceitáveis”, explica o especialista em aviação, ex-projetista da Sukhoi, Vadim Lukashevich.

A visibilidade reduzida devido à neve, nevoeiro, chuva e fumo é uma das causas mais comuns de atrasos de voos. Existem três categorias que se aplicam a aeroportos, aeronaves e pilotos. Disso depende diretamente o acesso a voos em condições climáticas difíceis, explica Oleg Panteleev, diretor executivo da agência AviaPort.

Os aeroportos são classificados em uma categoria ou outra dependendo dos equipamentos disponíveis. O mesmo vale para aviões.

A primeira categoria é quando o alcance de visibilidade na pista é de 800 metros e a borda inferior das nuvens é de 60 metros. O segundo é limitado a 30 metros de altura e alcance de 350 metros, o terceiro é ainda mais pesado. Resumindo: quanto maior a categoria, mais variadas são as condições climáticas que permitem pousar com segurança. Mas tendo em conta as qualificações da tripulação. Como explicou Lukashevich: um piloto experiente pode pousar quase às cegas com a ajuda de instrumentos, mas um iniciante precisa de visão absoluta. Além disso, algumas aeronaves estão equipadas com sistemas de pouso automático, enquanto outras não. Existem também aeroportos onde pousos por instrumentos não são permitidos. Resumindo, tudo é muito individual, mas a decisão final cabe sempre ao capitão do navio.

Duas outras restrições que afetam as operações aeroportuárias são a velocidade do vento e as condições da pista. Seus limites estão especificados no manual de voo da aeronave. Durante condições de gelo e fortes nevascas, os serviços aeroportuários medem continuamente o coeficiente de adesão após tratar as pistas com agentes descongelantes. Os resultados das medições são repassados ​​ao coordenador, que os repassa às equipes.

“Durante fortes nevascas, o operador do aeroporto deve gastar significativamente mais tempo não apenas processando as pistas, limpando-as de neve e gelo, mas também tratando as aeronaves que partem com fluido antigelo. Portanto, os problemas de embarque também podem ser devidos ao maior tempo de espera na passagem do tratamento antigelo. Se o aeroporto não conseguir atender aos indicadores padrão com todos os recursos disponíveis, ele introduz restrições”, disse Panteleyev.

Os operadores aeroportuários sofrem obviamente perdas financeiras. Os seus custos operacionais aumentam seriamente, têm de utilizar mais recursos para manter a pista em condições normais e o consumo de fluido anti-gelo para tratar um navio por vezes duplica. “O número de aeronaves recebidas e enviadas está diminuindo, do qual depende em grande parte a economia do operador aeroportuário”, enfatizou Panteleyev.

Os aeroportos estão constantemente a melhorar o seu equipamento, mas ainda assim é frequentemente mais rentável para eles sobreviver a uma paragem temporária do que tomar medidas drásticas. Por exemplo, criar uma pista aquecida não é apenas caro, mas também muito caro, e isso, segundo Lukashevich, não é possível mesmo em grandes aeroportos estrangeiros. “A pista é uma estrutura técnica muito complexa, se precisar ser aquecida no máximo 30 dias por ano, então é mais fácil fechar o aeroporto nesse período – as perdas ainda serão menores do que na construção e manutenção da pista . pista aquecida”, diz ele.

Às vezes, os aviões conseguem sobreviver a uma tempestade de neve ou a uma chuva congelante no céu, mas se o mau tempo persistir, os navios são enviados para um campo de aviação próximo. O capital está numa posição particularmente favorável a este respeito. Acontece, por exemplo, quando Sheremetyevo atrasa voos devido ao nevoeiro sazonal, mas Domodedovo está aberto. Panteleev classificou a região de Moscou como uma região favorável em termos de condições climáticas. Além disso, os aeroportos da capital contam com pistas de alta qualidade, que permitem garantir a recepção e saída de aeronaves mesmo nas condições mais difíceis.

Em geral, existem muitos aeroportos na Rússia que apresentam riscos elevados devido às condições meteorológicas. “Toda a zona Ártica e o Extremo Oriente são uma zona de risco. Há um grande número de dias com pouca nebulosidade, as condições climáticas mudam rapidamente, ocorrem fortes precipitações, ciclones prolongados são acompanhados de ventos muito fortes, costas fechadas por dois ou três dias são bastante comuns. Mesmo os aeroportos mais tecnicamente equipados podem ficar encerrados durante muito tempo, precisamente porque é quase inútil combater os elementos”, enfatizou Panteleyev.