Por que eles falaram sobre Maslenitsa sobre o último julgamento em 23 de fevereiro e o que fazer sobre isso

Hans Memling, Triptych “Last Court” (c. 1461-1473)

Por que não é chamado apenas o dia do defensor da pátria em 23 de fevereiro de 2025, mas também uma semana sobre o último julgamento? O que significa o nome do dia?

Na palavra “semana”, nossos ancestrais chamaram o domingo – o dia em que não fazem nada “, que o dedicam a Deus. Mas o ciclo de sete dias na linguagem eslava da igreja é chamada de” semana “. Torna -se uma expressão incompreensível e até assustadora do calendário da igreja: “Hoje, 23 de fevereiro de 2025 por semana no último julgamento” é esclarecido: “Hoje hoje em 23 de fevereiro de 2025, um dia de domingo, quando um terrível O serviço nos templos lembra uma terrível quadra “. O dia em que a igreja se lembra do último tribunal tem uma” data flutuante “porque depende da data da Páscoa e sempre defende oito semanas ou 56 dias. Portanto, apenas este ano este ano é a semana sobre o último julgamento junto com o dia do defensor da pátria, quando celebramos a ressurreição clara de Cristo em 12 de abril (será uma Páscoa muito cedo!), Cairá no último julgamento em 15 de fevereiro por uma semana.

O que deveria estar na mesa, o que é possível e o que não pode ser comido em uma semana do último julgamento?

Se a pergunta está exatamente nessa formulação, a resposta só pode ser: “Tudo o que você postar, tudo já é um! Seria melhor perguntar:” Há uma semana sobre o último julgamento? “E embora a ideia não seja muito Bom para mim, falando sobre a essência das férias da igreja, em primeiro lugar para falar sobre comida, mas como esse pedido foi criado, eu responderei: “É isso. Restrições na Carta! Olha, a igreja está gradualmente nos preparando para um ótimo post: em primeira instância, recusamos alimentos de carne, mas podemos comer leite, queijo cottage, ovos, manteiga e queijo (esta é uma semana de queijo ou arbustos, é uma semana de manteiga) , e então vamos a um ótimo post quando esses produtos também são proibidos. Então, domingo, na véspera do Shrovetide – o último dia em que podemos comer tudo, incluindo carne: o primeiro passo do post – Shrovetide – só começa amanhã.

Por que a igreja se lembra do último julgamento?

A lógica da aparição no calendário da igreja do dia, que nos lembra o último julgamento, fica claro quando prestamos atenção ao fato de que ontem, no dia do parental ecumeniano, sábado nos templos “, todos falecidos em piedade e a fé certa – de Adão ao dia (t. E todos os crentes juntos, a Igreja Geral orou por todos os mortos, por mudar seu destino póstumo.

Mas, de acordo com a doutrina da igreja, a alma de cada pessoa passa por um tribunal privado, enquanto a aguardava após a morte e um tribunal geral, ainda chamado terrível. O último julgamento é um julgamento de Jesus Cristo sobre todas as pessoas que existiam na terra, vida e mortos, que serão mantidos em sua segunda vinda.

E ontem ore sobre o já falecido, e não apenas entes queridos – veja que nome lindo é o sábado parental de ontem: ecumênico! – nos levantamos um pouco acima e não lembramos do processo privado de toda alma, mas sobre o tribunal geral. O processo que será realizado com a segunda vinda de Jesus Cristo!

O que é um Tribunal Terrível? Quando ele acontecerá? Quem é confrontado com o último julgamento? O que eles dizem toda semana em templos sobre o último julgamento?

Hoje, nos templos durante a liturgia, um fragmento do evangelho de Mateus é lido e fala sobre o próximo julgamento final. Vamos lá e nós o leremos com cuidado.

Giotto di Bondone, Fresco “O Último Julgamento” (1306)

É assim que Jesus descreve o último e o melhor evento, que acontecerá a tempo, mas já na fronteira do tempo e da eternidade, um evento que cada uma das pessoas terá que fazer.

“Quando o filho do homem chega à sua glória e a todos os anjos sagrados com ele, ele se sentará no trono de sua glória, e todas as nações se reunirão para ele; e alguns dos outros se separam, enquanto o pastor separa ovelhas das cabras E coloque as ovelhas à direita dele e Kozlov à esquerda.

Então o rei dirá àqueles que à sua direita: venha, o abençoado Pai de meu Pai, herdam o reino que você estava preparado para você criar o mundo: pois eu me intensifiquei e me dei para comer; desejado e você me deu chorando; Era um andarilho e você me aceitou; Havia um NAG e você me vestiu; Estava doente e você me visitou; Havia uma masmorra e você veio até mim.

Então os justos dirão a ele em resposta: Senhor! Quando vimos você com fome e te alimentamos? Ou com sede e bêbado? Quando o vemos e aceitamos um andarilho? Ou nu e vestido? Quando o vimos doente ou em uma masmorra e chegamos até você?

E o rei dirá a eles em resposta: eu realmente digo: porque você fez um desses irmãos do meu menor, você fez isso comigo.

Giotto di Bondona, Fresco Frefferce “O Último Julgamento” (1306)

Então ele dirá àqueles que à esquerda: vão de mim, caramba, no fogo eterno, preparados pelo diabo e seus anjos: pois eu entrei e você não me deu para comer; Saudade, e você não me bebeu; Era um andarilho e não me aceitou; Havia um NAG e não me vestiu; Estou doente na prisão e não me visitei.

Então eles dirão a ele em resposta: Senhor! Quando o vemos com fome ou sede, ou um andarilho, ou nu, ou doente, ou em uma masmorra, e eles não serviram?

Então ele dirá a eles como uma resposta: eu realmente lhe digo: como você não fez isso com um desses menores, você não o afetou. E isso entrará em uma flor eterna e os justos na vida eterna ”(Mateus 25: 31-46).

Quais são os critérios do último julgamento?

Giotto di Bondona, Fresco Frefferce “O Último Julgamento” (1306)

Observe, fale sobre o próximo julgamento final, fale sobre quais ações algumas serão salvas, enquanto outras “vão para a farinha eterna”, o Salvador não indica como adotamos, nem sobre nosso treinamento teológico, ou mesmo sobre como oramos .

O critério é completamente diferente: o que éramos humanos? Ajudamos nossos vizinhos? Eles foram misericordiosos com eles? Parece que uma pessoa pode herdar o reino de Deus na graça mais comum e disponível para nós. Após os famintos, a bebida da sede, os sem -teto protegidos, demonstraram compaixão pelos rejeitados, facilitando o destino do paciente depois que ele se dirigiu ao prisioneiro.

E por outro lado – e isso é muito importante! – Sem fazer isso, uma pessoa é tolerada ao ‘fogo eterno, preparado pelo diabo’.

Giotto di Bondona, Fresco Frefferce “O Último Julgamento” (1306)

Além disso, o pecado de Nedia é condenado em todas as semelhanças do evangelho sobre o tribunal. E quando rejeitamos a oportunidade que nos enviou a oportunidade de ajudar os necessitados, não apenas rejeitamos essas pessoas, mas rejeitamos o próprio Cristo, Seu amor, Sua cruz e sua ressurreição.

Acontece que os pecados de Nedia não são menos destrutivos do que pecados indignos e terríveis de descrença, assassinato, roubo, bruxaria, fornicação. E isso também nos lembra uma semana do último julgamento.

O que os santos disseram sobre o último julgamento?

“O dia e a hora em que o Filho de Deus parará a vida do mundo ao chegar ao campo”, argumentou Santo Inácio (Brynchhaninov). “O dia e a hora são desconhecidos, com a qual a ordem do Filho é de Deus, impedirá a vida terrena de cada um de nós, e seremos chamados a separar o corpo para dar o relatório na vida terrena ao Privéhof, para o Tribunal Geral de que uma pessoa é abençoada após sua morte!

Por que a Igreja nos lembra o último juiz da véspera de uma alegria maslenitsa?

Tudo também é muito lógico aqui. O Shrovetide não é apenas um período de preparação em uma ótima posição, mas também um feriado de sete dias de generosidade, a abertura de nossa alma para as pessoas, um feriado de graça e, portanto, amor. E a Igreja, que nos lembra o julgamento final vindouro, não se preocupa, não. Ela nos lembra o amor.

Cristo o Pantocur e o último julgamento. Itália, 1300 mosaico em Baptisturia San Giovanni em Florença.

O fato de que, se você é uma pessoa, deve ser capaz de amar. Deve aprender isso. E a passagem do evangelho que é lida nas igrejas nas igrejas sobre o último julgamento nos dá a chave, como nós, tão fracos, tão fracos, tão difíceis de enfrentar nossos vícios, podemos ganhar o perdão de Deus e Deus para ver . Esta chave está disponível para todos – isso é graça.

Como os pais sagrados ensinam, “graça exaltada sobre a corte”, porque a graça é um amor pelas pessoas, é um amor por Deus. Se uma pessoa é misericordiosa, se sinceramente se esforça pela graça, ele se esforça por Deus, então ele abre sua alma para amar, o que significa que ele, especialmente, se torna a imagem e a semelhança de Deus. É por isso que Deus é amor.

Coisas tão importantes são ditas neste dia nas igrejas com um nome tão sério – uma semana sobre o último julgamento.