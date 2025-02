Há muita literatura no primeiro cronógrafo dividido do mundo ou o primeiro relógio de mergulho do mundo, mas poucos sabem sobre o primeiro relógio resistente a arranhões no mundo. A diate original foi um relógio inovador quando lançado em 1962. Na verdade, era um marco importante a caminho de fazer de um popular o que é popularmente chamado hoje: o mestre de materiais.

Enquanto o original foi feito com uma liga de carboneto de metal duro, a nova linha original da diate usa principalmente a “cerâmica de alta tecnologia” patenteada com Rado. A apresentação global do relógio ocorreu na feira de arte indiana por várias razões, a menor das quais eram as origens indianas de Chauhan. A Índia é o maior mercado de Rado, já que a marca teve um estranho sucesso no país, em grande parte porque foi uma das primeiras marcas de relógios de luxo a entrar na Índia, mas também devido à natureza de seus relógios de arranhões resistentes e do temperatura de seus relógios. Mesmo duas décadas depois, um relógio enrolado feito de cerâmica não parece sua idade.

No entanto, o Diacnar original não é o relógio da hora. Sua última iteração reinventada do famoso designer industrial britânico Tabros Chauhan é. O Diasate X Fabric Chauhan original é um relógio especial de edição, que ocupava o centro do palco na Feira de Arte Indiana, onde foi anunciado. Na superfície, é felizmente não convencional, embora os designs do RADO estejam sempre enraizados na funcionalidade. Embora o consenso geral sobre o bom design seja sua capacidade de resolver um problema, o trabalho de Chauhan vai além do domínio da funcionalidade. “Para mim, o design deve ser capaz de causar alegria”, diz o designer industrial britânico por trás de alguns dos projetos de telefone da Nokia mais emblemática no que, sem dúvida, era a era de ouro dos telefones. Chuan deu ao novo Diatro original um toque alegre semelhante que usa um revestimento de PVD de ouro amarelo brilhante para cobrir o estojo icônico da diate. Existem outros atributos únicos, como o uso do relógio de um novo material patenteado desenvolvido por Rado chamado Ceramos. Em termos de funcionalidade, oferece os mesmos benefícios hipoalergênicos resistentes a arranhões e hipoalergênicos como cerâmica de alta tecnologia, exceto que aproximadamente dez por cento é uma liga, o que ajuda a proporcionar um brilho metálico, mantendo sua idade resistente à idade e luz.

O caso da diate é feito de aço inoxidável: apenas o considerável chanfro oblongo é feito de ceramos. A parte traseira de aço inoxidável possui um revestimento em PVD cinza escuro e apresenta um cristal de safira que apresenta a “edição especial de Tabs Chauhan”. O dia e a data impressos na janela das 3 horas têm a fonte patenteada de Chauhan.

Este não é o primeiro rodeio de Chauhan quando se trata de projetar relógios. O repertório de design de Chauhan inclui vários componentes eletrônicos de consumo e automotivo, mas Rado é a primeira e única marca de assistir com a qual ele colaborou até agora. Antes disso, ele havia trabalhado na reinvenção de outro pilar de Rado: True Square. O trabalho de Chauhan reflete uma ética de design limpa, minimalista e retro-fouturista, que o torna um ajuste perfeito para um relógio como o Diaconar original. É uma caixa oval e oblonga com pequenos pedaços em forma de travesseiro que literalmente formam a tira de borracha. No entanto, há um elemento discreto. O mostrador, por exemplo, é um Matt Gray marcado, deixando um vidro de safira com faceta radial. As cores de prata e azul podem ser encontradas na pista minuciosa impressa, bem como as taxas aplicadas em cada intervalo de cinco minutos. O mostrador é contrastado pelas mãos polidas do ouro preto na cor preta que são revestidas em Superluminova. Mas mais do que qualquer outra coisa, incluindo o estojo colorido de ouro, é a tira de borracha única que realmente chama a atenção. Chauhan usou borracha para moldar as unidades na forma do travesseiro da cinta. O efeito cumulativo é um relógio que parece pertencer ao balanço 60 tanto quanto em meados -2020. cerveja . Com dimensões de 38,0 mm x 45,0 mm x11,7 mm, é bastante compacto no pulso e também é resistente à água a 100 m.

O diast estava entre os primeiros relógios a trazer resistência aos arranhões para a frente. Por volta do momento de seu lançamento, a melhor coisa que um relógio poderia fazer era oferecer níveis de desapacidade de aço inoxidável. Mesmo assim, uma vez que a cerâmica de alta tecnologia levou à mistura: agora ela poderia usar um relógio praticamente impermeável à decomposição do próprio tempo. De certa forma, o sucesso do original ditou a direção que o Rado tomaria e como seria conhecido principalmente pelo uso de materiais recém -cunhados e design de vanguarda. A nova edição especial demonstra que o Rado está disposto a experimentar e ajustar os designs clássicos existentes e colaborar com um novo talento que pode abalar qualquer web que tenda a se encontrar em torno das abordagens formuladas para o design.

