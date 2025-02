Por que não pegar uma vassoura em suas mãos hoje

Em 16 de fevereiro, nossos ancestrais conectaram muitos sinais que, em sua opinião, deveriam apaziguar o brownie.

De acordo com as crenças populares, hoje, à noite, o brownie chega ao estábulo e levanta cavalos. Para que os espíritos malignos não perturbem os animais, os hospedeiros prenderam cada cavalo à juba do chicote e a alguns metros da noite.

As pessoas pensavam que, depois de um ritual, o brownie não tocaria os cavalos. Mas para que isso apaziguasse, as pessoas depois do jantar deixaram um mingau na área durante a noite na área. Fascinado por guloseimas, ele esquecerá seus folhetos.

Havia também uma tradição para decorar uma vassoura, sob a qual, segundo crenças, e “viu” o brownie. É por isso que 16 de fevereiro não teve permissão para varrer o chão – para não violar a paz da essência. Além disso, havia o risco de levantar o próprio brownie, saindo de casa sem proteção, alma e segurança.