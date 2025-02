Por que o comissário da NHL, Gary Betman, não tem certeza de que 4 nações acontecerão na próxima temporada

O rosto das 4 nações foi um enorme sucesso não apenas para a NHL, mas também para o jogo de hóquei como um todo.

Mas o comissário da NHL, Gary Betman, não tem certeza de que o torneio retornará na temporada 2025-26.

Para aparecer “O rico show de Eisen” Betman explicou por que a liga teria que pensar longa e difícil de encontrar o torneio para o próximo ano por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno e a Copa do Mundo de Hóquei também é disputada.

Clique aqui para obter mais cobertura esportiva no FoxNews.com

“O sucesso foi tão rápido e cativante”, disse Betman. “Temos muitas coisas para olhar e organizar, incluindo como é o nosso jogo All-Star. Mas, olhe, tudo estava bem”.

As quatro nações foram jogadas no lugar do tradicional jogo All-Star este ano e incluiu equipes mundiais dos Estados Unidos, Canadá, Suécia e Finlândia.

Betman chamou de “aperitivo rápido” para o outro hóquei internacional, que será jogado nos próximos anos. Os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão, Itália, serão lançados em 2026, e o Campeonato Mundial de Hóquei retornará pela primeira vez em 2016 em 2028 e continuará a cada quatro anos depois.

USA-Canadá 4 Nações de confronto do campeonato ganham visão histórica, enquanto a intensa rivalidade continua

Anteriormente, a NHL não permitiu que seus jogadores participassem dos dois últimos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas a liga permitirá novamente que seus jogadores o façam, começando no próximo ano em Milão.

No que diz respeito à Copa do Mundo de Hóquei, Betman disse que o objetivo é “fazer uma Copa do Mundo completa, como você pode ver no futebol”. O torneio estará na Europa e na América do Norte.

Então, enquanto Betman disse que não tinha certeza se as quatro nações retornariam, ele disse a Eisen que estava fazendo a “pergunta certa absoluta”.

“Ainda não tenho todas as respostas corretas”, continuou Betman.

O rosto das 4 nações tem sido um enorme sucesso, especialmente dado como os fãs idiotas de esportes encontraram alguns jogos de estrelas, especialmente na NHL e na NBA nos últimos anos.

Havia um verdadeiro senso de orgulho de todos os quatro países, incluindo as finais do campeonato entre o Team USA e o Team Canada, que acabou terminando com Connor McDavid, que marcou o gol da vitória na prorrogação.

Clique aqui para obter o aplicativo Fox News

Devido ao sucesso, os fãs de hóquei acreditavam que era importante continuar atualizando o torneio de abertura.

Betman e o restante de seus líderes de alto índice trabalharão para ver se há uma solução que impede que o torneio avance.

Siga a Fox News Digital’s Cobertura esportiva de xe se inscrever O boletim informativo da Fox News Sports HuddleS