Por que o viral ‘Mahakumbh ki Monalisa’ está incomodando a atenção da Internet? ‘O dia todo…’ assista ao vídeo

“Ela é realmente linda! Mas que pena para as pessoas que a seguem. Mais constrangedor para a repórter @shivam_bikaneri_official que ao invés de envergonhar as pessoas, menciona isso como uma conquista para seus perfis sociais (sic),”

No vídeo, ela pode ser vista vendendo colares de pérolas no ghat. Nos últimos dias, muitas pessoas que visitaram Mahakumbh 2025 tentaram conhecê-la e clicar nas fotos. A garota Indore atraiu muita atenção por seu jeito único de falar, olhos âmbar, pele morena e traços faciais marcantes.

Vários vídeos da Monalisa do Mahakumbh 2025 estão circulando na internet. Em um de seus vídeos, a menina pode ser vista interagindo com uma senhora japonesa. Os dois podem ser vistos se apresentando e compartilhando sua experiência de participação no Mahakumbh 2025.

