Por que os belos aquários de vendas decepcionam os visitantes?

O correspondente da RG com um aluno filha recentemente estava perto de um desses aquários em um grande shopping center. Um dispositivo amarelo brilhante está lá no local mais proeminente e “pão” – na escada rolante. Assim que nos aproximamos, um enxame de fragmentos de peixe laranja disparou no vidro. Eles abriram a boca juntos e largas. Pessoas bonitas e pegajosas fritaram um pouco à distância – acabou sendo leopardos dourados.

O primeiro pensamento: “Sim, todos estão com fome, como se não tivessem comido desde o ano passado! Temos que alimentá -los com urgência!” A flecha sobre o aquário mostrou o local onde a comida deveria aparecer, para que o peixe se tornasse feliz após o pagamento.

As vendas não aceitaram a fatura, mas o pagamento pelo cartão foi bem -sucedido. Mas a comida para os moradores sob água nunca apareceu, assim como um presente prometido para uma boa ação. A máquina estava quieta, o peixe congelou com boca aberta …

Mencionamos a linha direta indicada no aquário, explique o que aconteceu. A mulher, por outro lado, responde: “Tudo está correto, temos um sistema inteligente que nem sempre dá comida para que os peixes não comam muito”. – “Mas eles parecem muito, com muita fome!” O operador pensou e concluiu: “Então o feed terminou. Em que cidade e o shopping você está? Agora vou mudar para o funcionário quem faz isso. E retornaremos o dinheiro para você através do número de telefone”.

É claro que a questão não está em dinheiro (a propósito, eles nunca foram devolvidos) – a idéia de que a pesca pode ter sido atormentada pela fome. Por algum tempo, analisamos o aquário há algum tempo: a família com crianças tentou comprar comida e elas também não tiveram sucesso. O funcionário prometido não apareceu.

O site da empresa, que dimensiona essa empresa de franquia, afirma que os peixes recebem a velocidade diária necessária dos alimentos com a ajuda de um sistema intelectual automatizado. Os aquaristas profissionais cuidam deles, o serviço de serviço monitora a saúde dos departamentos no modo 24/7. Mas se o franqueado faz isso é outra questão.

“RG” se voltou para um comentário sobre o candidato das ciências biológicas, o autor do canal sobre a natureza viva de “todo ser do casal” Pavel Glazkkov. Ele explicou que os aquários de vendas não são de fato diferentes dos outros.

– E todo aquarista experiente conhece a regra: peixe saudável é um peixe faminto. Como ela não tem senso de saturação, ela sempre demonstrará ativamente o comportamento faminto. Por outro lado, o doentio simplesmente se esconderá e não implora. O perigo mais importante dos animais em tal aquário é com precisão. Nenhum morador morreu de fome, talvez, nenhum residente. Existem muitos exemplos quando os peixes na natureza não comem por até 24 dias ou mais sem danos críticos à saúde. Mas a superalimentação ela sempre causa problemas com o trato gastrointestinal, pode levar à obesidade, envenenamento e até morte “, observa o biólogo.

Segundo Pavel Glazkov, as espécies vorárias são usadas em vendas e outros aquários públicos, como crucianos, costeletas, grandes ciclídeos americanos e peixe -gato.

– O fato de uma dieta diária de alimentos ser dosados ​​em um certo aquário automático fala sobre a organização certa da atração. Se você vir encantos ativos, certifique -se de que seja saudável. Mas se o animal é lento, com um estômago inchado, esconde ou se comporta atipicamente, isso é um alarme “, resumiu o especialista.

Outra coisa é que o serviço não foi realmente oferecido quando o visitante paga por comida e não o vê. Não está escrito no dispositivo que o peixe não pode receber comida para o seu próprio bem. A peculiaridade de tal negócio, como os fabricantes notam, é desigual: no fim de semana dos habitantes dos vendas, eles podem alimentar 200 vezes e nenhum em um dia da semana. Mas toda empresa sobre seres vivos geralmente levanta questões, por isso é melhor respondê -las com antecedência.

Ps

Depois que o material já estava pronto, a foto “RG” começou a remover o aquário em questão. “Papagaios” “demonstram comportamento faminto”, e … peixes mortos, vieram no contexto.