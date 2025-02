Por que os usuários da Internet pedem à IA para criar imagens de homem escrevendo com a mão esquerda?

A declaração do primeiro -ministro Narendra Modi durante um discurso na cúpula de ação da IA ​​em Paris criou ondas nas redes sociais na terça -feira. Um fato divertido sobre a IA compartilhada pelo primeiro -ministro Modi durante a cúpula deixou os curiosos usuários da Internet com uma pergunta: pode criar uma imagem de um homem que escreve com a mão esquerda?

Surpreendentemente, a resposta é não. Mas por que as redes sociais estão cheias dessa nova tendência? Tudo graças ao primeiro -ministro Narendra Modi. Mas o que exatamente ele levou os usuários de redes sociais para pedir à IA para criar imagens de um homem escrevendo com a mão esquerda?

Durante a cúpula de ação da IA ​​realizada na capital mundial da moda, o primeiro -ministro modificou um experimento, dizendo: “Se o seu relatório médico subir em um aplicativo de IA, você poderá explicar em uma explicação livre simples de qualquer jargão que isso significa para o seu Saúde, mas você pede a mesma aplicação da IA ​​para desenhar uma imagem de alguém que escreve com a mão esquerda, o aplicativo provavelmente desenhará alguém escrevendo com a mão direita.

Os comentários do primeiro -ministro Modi na cúpula de ação da IA ​​deixaram muitos curiosos. Eles foram ao aplicativo de IA e pediram que ele desenhasse uma imagem de alguém escrevendo com a mão esquerda. O que se seguiu a seguir, deixou muitos surpresos.

PM Modi estava certo. Um aplicativo de IA não pode desenhar uma imagem de alguém que escreve com a mão esquerda. Em vez disso, mostra repetidamente uma pessoa escrevendo com a mão direita.

Mint experimentou o mesmo no chatgpt. Apesar de pedir à IA várias vezes para corrigir a imagem, o tempo e o Alein, mostraram a mesma imagem de uma pessoa que escreveu com a mão direita.

Outro usuário acrescentou: “Eu perguntei Ai Para desenhar uma imagem do homem escrevendo com a mão esquerda e surpreendentemente ele me deu todas as imagens do homem escrevendo com a mão direita.