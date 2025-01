Prashant Kishor, fundador de Jan Suraj, foi preso pela Polícia de Bihar em Gandhi Maidan, Patna. Ele protestou em jejum até a morte exigindo o cancelamento e a repetição dos concursos públicos. Apesar dos vários avisos, ele permaneceu no local do protesto, provocando confrontos com a polícia. Ele foi preso às 4 da manhã e transferido para o AIIMS devido a problemas respiratórios.