Por que Rahul Gandhi não pôde esperar? Filha de Pranab Mukherjee em disputa sobre viagem ao Vietnã

Sharmishtha Mukherjee, filha do ex-presidente Pranab Mukherjee, questionou o deputado do Congresso Rahul Gandhi por viajar ao Vietnã poucos dias após a morte do ex-primeiro-ministro Manmohan Singh, num momento em que toda a nação estava de luto.

“Como cidadão comum e preocupado do país, eu definitivamente gostaria de perguntar a Rahul Gandhi por que, quando a nação estava de luto pela morte de um primeiro-ministro, que era um defensor do seu próprio partido, ele teve que partir para uma viagem ao exterior. para comemorar o Ano Novo? Por que você não pôde esperar? O céu não teria caído”, disse ele durante uma entrevista à India Today TV na quarta-feira.

Os comentários de Sharmishtha Mukherjee ocorreram mais de uma semana depois que o BJP acusou o Congresso de insensibilidade após a viagem, desencadeando uma nova disputa política entre os dois partidos.

A filha do ex-presidente também disse que soube por meio de reportagens que no dia seguinte à realização dos últimos ritos de Manmohan Singh, “nenhum líder do Congresso estava presente enquanto suas cinzas eram recolhidas”.

“Este é um momento em que o partido deveria ter apoiado fortemente a família do antigo primeiro-ministro. Quando o meu pai morreu, recebi condolências individuais dos líderes do partido. Mas agora não há Covid, não há restrições. Então, por que nenhum líder do Congresso esteve presente no ritual de coleta de cinzas?

A controvérsia sobre a viagem de Rahul Gandhi eclodiu na semana passada depois que o chefe da célula de TI do BJP, Amit Malviya, disse em um tweet: “Enquanto o país lamenta a morte do primeiro-ministro Manmohan Singh, Rahul Gandhi voou para o Vietnã para celebrar o Ano Novo. Rahul Gandhi politizou e ” Explorou a morte do Dr. Singh por sua conveniência política, mas seu desprezo por ele é imperdível.

“Os Gandhis e o Congresso odeiam os Sikhs. Nunca se esqueçam que Indira Gandhi profanou o Darbar Sahib”, acrescentou, ao analisar a Operação Blue Star.

Em resposta, o Congresso rejeitou a acusação e acusou o BJP de se entregar a “políticas de distração”.

“Se o Sr. Gandhi está viajando em particular, por que isso o incomoda? Deixe-o se recuperar no Ano Novo”, disse o líder Manickam Tagore, atacando Malviya.

No início desta semana, o líder sênior do Congresso e ex-ministro-chefe de Uttarakhand, Harish Rawat, também defendeu Rahul Gandhi, dizendo que a viagem deste último ao Vietnã tinha como objetivo “estudar a economia e o sistema social do sudeste”.