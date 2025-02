Por que Samay Raina rejeitou as ofertas de Ott para ‘India Got Latent’, apesar das grandes somas? ‘Eles terão muito controle …’

O show do YouTube de Samay Raina, o Got Latent, da Índia, esteve no centro de controvérsia devido a vários comentários provocativos. Agora, um antigo clipe de comediante está se tornando viral, onde falou sobre rejeitar ótimas ofertas das plataformas OTT para trazer o controverso show para sua plataforma. No entanto, ele explicou que rejeitou as ofertas, já que elas teriam tido muito controle sobre o conteúdo e deseja o programa “permanecendo cru”.