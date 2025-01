Por que tirar folga aos domingos? Chefes querem que indianos sobrecarregados trabalhem mais

Trabalhe 70 horas, até 90 horas, não tire folga aos domingos e definitivamente não trabalhe em casa. CEOs de grandes corporações costumam acessar a Internet para compartilhar dicas sobre como ser o funcionário do mês. Recentemente, SN Subrahmanyan, presidente da Larsen and Toubro (L&T), juntou-se à liga dos chefões que querem que os indianos trabalhem mais. Bem, os indianos são a segunda população mais sobrecarregada do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Subrahmanyan gerou polêmica ao defendendo o trabalho mesmo aos domingos. Questionando como as pessoas passam os domingos, ele fez comentários que suscitaram debates sobre a cultura de trabalho da Índia.

“Me desculpe, não posso fazer você trabalhar aos domingos. Se eu pudesse fazer você trabalhar aos domingos, ficaria mais feliz”, disse Subrahmanyan durante reunião com funcionários. Ele também perguntou: “O que você está fazendo sentado em casa? “Quanto tempo você consegue ficar olhando para sua esposa?”

CEOs e presidentes de grandes corporações, como o cofundador da Infosys, Narayana Murthy, que defendeu uma semana de trabalho de 70 horas.

Até o chefe da Tesla, Elon Musk, tem sido um forte defensor de todo trabalho e nenhuma diversão. Mas Os indianos estão pagando um preço alto pelo excesso de trabalho.

COMO OS ÍNDIOS TRABALHAM EXCESSO, PAGAM COM EXAUSTÃO

A cultura de trabalho da Índia tem consequências importantes. Os relatórios indicam que os indianos estão entre as pessoas mais sobrecarregadas do mundo, com taxas de esgotamento alarmantes.

A atriz Deepika Padukone abordou esta questão nas redes sociais, criticando tais declarações pelo seu possível impacto na saúde mental.

Ela postou: “É chocante ver pessoas em posições tão altas fazerem tais declarações. #saúdementaléimportante (sic).

Isto é verdade para um país que é o segundo mais sobrecarregado.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Índia é o segundo país com maior excesso de trabalho no mundo, com 51% dos funcionários trabalhando 49 horas ou mais por semana.

A OIT recomenda uma semana de trabalho máxima de 48 horas, com não mais de oito horas por dia. Contudo, muitos indianos ultrapassam em muito esses limites.

Os indianos também relataram sintomas de exaustão.

Uma pesquisa de 2023 realizada pelo McKinsey Health Institute revelou que 59% dos entrevistados indianos relataram sintomas de esgotamento, a taxa mais alta do mundo.

Além disso, 62% dos trabalhadores indianos relataram sofrer de esgotamento no local de trabalho, o mais elevado entre todos os países pesquisados.

Pode até ser fatal.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a OIT descobriram que trabalhar 55 horas ou mais por semana aumenta o risco de acidente vascular cerebral em 35% e o risco de morrer de doença cardíaca isquémica em 17%, em comparação com uma semana de trabalho padrão de 35 a 40 horas. . .

Mesmo de acordo com as leis, os funcionários corporativos não estabelecem salvaguardas específicas para o que pode ser definido como excesso de trabalho.

As leis laborais da Índia não protegem adequadamente os profissionais empresariais do excesso de trabalho. A Lei das Fábricas de 1948 limita os trabalhadores das fábricas a 48 horas por semana, determina dias de folga e exige que recebam horas extras ao dobro do valor normal. No entanto, estas disposições não se estendem aos profissionais dos sectores empresariais, deixando muitos vulneráveis ​​ao esgotamento.

Embora alguns propaguem o excesso de trabalho, as consequências para a saúde física e mental dos indianos não devem ser menosprezadas.