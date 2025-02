Por que você tem que ir ao jardim? "Eremitério" Para a exposição Kirill Simakov

Disponível para o fotógrafo é um rico kit de ferramentas com o qual ele pode criar vários trabalhos – de imagens urbanas canônicas a retratos expressivos e em movimento de grandes contemporâneos. O projeto tem 100 trabalhos. Em suas fotos, ele busca a beleza de um ambiente construído e natural, onde captura raros momentos da atmosfera clara da cidade e da paisagem. Uma das obras da série “Quiet Noise”, fabricada pelo autor em Karelia em 2021, foi representada pela primeira vez em 2022 no Museu de Arte Contemporânea de Yaroslavl na “iluminação” da Bienal de Yaroslavl. Mais de 60 artistas participaram da Biennal, incluindo acadêmicos da Academia Russa de Arte e graduados em oficinas criativas. O festival se tornou internacional graças à participação de artistas da Áustria e da Sérvia.

O trabalho “Quiet Ruído” está incluído na série de obras do fotógrafo “Quiet Noise”, feito por ele nas paisagens naturais de Karelia imediatamente após a epidemia Covid-19. O fotógrafo trouxe um espelho redondo com um diâmetro de 1 metro, que se tornou o objeto ativo mais importante nessas fotos.

A curadora e a crítica de arte Zarina Tetts então compartilhou sua opinião sobre a série Cyril Simakova “Quiet Noise”: “Pure Natural Decoration, uma estrutura na qual todas as criaturas vivas são admiradas pela reflexão no espelho, criando uma sensação dupla: ou nós somos Nas salas pessoais da natureza, que parecem no espelho que é especialmente instalado para auto -love, ou nós trouxemos a paisagem e criamos um “novo grande mundo” após o exemplo do escritor Oldos Haxli, que escreveu: todos nós todos nós Antes ou mais tarde, chegue à conclusão de que, se houver algo na natureza, é claro e racional, criamos isso sozinhos … “.

O projeto de outro fotógrafo incomum é “Nove”, que consiste em nove fotos paisagísticas na forma de círculos de medidores que são comparáveis ​​em composição – retratados como se estivessem divididos entre o céu e o oceano. A forma incomum de fotos também é simbólica: para o mundo da natureza, é mais natural que contornos quadrados ou retangulares. O projeto nasceu na Flórida, onde o interminável oceano encontra Cape Canveral, no qual está localizado o Kennedy Space Center, um dos centros de campo da NASA. O projeto foi apresentado em 2021 em Moscou, na exposição pessoal de Kirill “People. Gorod” na Academia de Artes e depois no mesmo ano na Feira de Arte em Veneza e em 2023 – em Bergamo, na Igreja do Espírito Santo , A famosa obra -prima do grande pintor italiano Lorenzo Lotta.

Em abril de 2023, Kirill Simakov participou das filmagens do famoso artista Thierry Getta, conhecido sob o pseudônimo Sr. Brainvosh. As filmagens ocorreram em Los Angeles, elas se tornaram parte da coleção pessoal do artista e serão exibidas em seu museu.

Agora, as obras do fotógrafo russo, conhecido em todo o mundo, podem ser vistas em Moscou Kirill Simakov. A exposição está aberta até 28 de fevereiro.

Discurso direto

Zurab Tsereteli, presidente da Academia Russa de Artes

– Cyril Simakov consegue tornar sua equipe única, ele tenta trazer algo próprio, seja para o material ou para os detalhes das filmagens. Ele tem sua própria tecnologia especial que outros fotógrafos podem emprestar.