"Por que você tem que permitir a entrada de migrantes?". O impulso político do Papa Francisco de Fazio

“O braço está bem, move-se melhor.” Se Papa Francisco começa um Como está o tempo?no canal Nove, respondeu imediatamente à pergunta Fábio Fazio sobre seu estado de saúde após a queda na Casa Santa Marta, na qual sofreu uma contusão no braço direito. Outra entrevista com Fazio é uma oportunidade para apresentar a última autobiografia do Papa Pilha (publicado pela Mondadori), mas principalmente para refletir sobre a atualidade. Não sem uma centelha de controvérsia política.

Sobre o assunto migrações “Existem alguns problemas”, mas uma certeza: “A Itália tem agora uma idade média de 46 anos, não tem filhos. Deixe os migrantes entrarem‘, é a invocação do Santo Padre. «Na Albânia a idade média é de 23 anos. – explicou então – Se não tem filhos deixa entrar migrantes, é algo que precisa ser resolvido. Especialmente no Sul.”





Dentro de algumas horas, segunda-feira, 20 de janeiro, será o dia da inauguração do Donald Trump na Casa Branca. O recém-eleito presidente dos EUA também venceu as eleições ao prometer “deportações em massa” de imigrantes ilegais e uma repressão à imigração. “Não, não falámos”, esclarece Bergoglio, mas acrescenta, no entanto, que se Trump concretizasse realmente as suas intenções em matéria de política migratória, isso “seria um acidente“, porque “faria com que os pobres infelizes pagassem a conta. As coisas não podem ser resolvidas assim…”.





Um pensamento também para o Médio Oriente, que celebrou hoje o primeiro dia de cessar-fogo em Gaza desde 7 de outubro de 2023. “Dois Estados é a única solução. Alguns têm disponibilidade, outros não e temos que convencer com essa retórica branda. A paz é sempre superior à guerra”, sublinhou Francisco.