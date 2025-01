Por trás do retorno de Prodi está o desafio do Quirinale

Mário Sechi 19 de janeiro de 2025

O que está cozinhando na panela de Romano Prodi? Ele quer impedir o avanço de Giorgia Meloni rumo a 2032, mas isso é óbvio. O cardápio tem muito mais: é o almoço de gala no Quirinale, os pratos são preparados hoje para serem servidos quando expirar o mandato de sete anos de Sergio Mattarella, o presidente que compartilha com Prodi a história (saiu Mattarella de Sergio) do Branco A lição de Whale e Giuseppe Dossetti sobre o envolvimento dos católicos na política. Impedir que a direita eleja o seu primeiro presidente da república é a necessidade da operação centrista. Estamos num ciclo histórico conservador, Prodi sabe que pode durar muito tempo, por isso o Palazzo Chigi neste cenário não é a caixa mais importante, porque no exercício diário do poder, no real equilíbrio de poder, no jogo da proibição, é o Colle que deve dominar. O que Romano e seus companheiros tentarão explodir é a ponte que leva à direita ao Quirinale. Prodi cozinha o seu minestrone, os legumes são os da esquerda democrata-cristã. A única dúvida é: eles têm gás suficiente para abastecer o fogão? A resposta é não, mas esta não é uma operação para derrotar Meloni com a pressão do voto popular; é tudo uma questão de preparação, de posicionamento, desaceleração, concentração. O plano centrista deriva da desconfiança generalizada na capacidade de Elly Schlein para reequilibrar o Partido Democrata, essa é a questão. Prodi diz que esse é o partido de referência e que não vai nascer outro, mas as críticas são claras. Solução? Quando Ruffini apela à “maioria Úrsula” e Prodi convida o Partido Democrata a “construir alianças”, ambos revelam os limites culturais e a confusão da elite progressista, têm o relógio parado, a maioria Úrsula é mesmo ultrapassada em Bruxelas, enquanto a direita meloniana desempenha um papel fundamental na Europa e tem uma relação privilegiada com Washington, onde comanda o partido Maga de Donald Trump. Quando Prodi critica a relação de Meloni com os Estados Unidos e o 47º presidente, a sua preocupação com a consolidação e a duração do governo de direita surge do excesso das suas palavras. Temem o ciclo longo, esperam um acidente, insistem nisso. Quando Prodi diz que o governo nada fez pela indústria, está a dizer algo que não é verdade, mas o seu radicalismo deve ser vigiado porque é esta a ideia que circula em alguns meios editoriais e financeiros. Atrás de Prodi está um mundo antigo; é o mundo que perdeu as eleições, mas ainda tem o poder.