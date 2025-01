Ao mesmo tempo, ele enfatizou separadamente as dificuldades do exército ucraniano na região de Pokrovsk (Krasnoarmeysk) do DPR e na direção de Kursk.

Hoje, o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, disse também que as forças russas alcançaram “sucessos adicionais” na zona de operações especiais nos últimos dias.

Ele acrescentou que isso é especialmente perceptível “no leste”.