Mario Sechi 14 de fevereiro de 2025

O Pax Trumpiana A Europa não gosta de duas razões: Costa, requer reescrever toda a política da loja – começando com isso para bem -estar, uma fonte de enorme desperdício e ineficiências – e relata os chanceleres do antigo continente em direção às conseqüências econômicas da guerra de Vrede. A iniciativa de Donald Trump ativou a reação histérica: no nível do “Resort in Gaza”, o presidente é acusado de inaugurar a “diplomacia imobiliária”; Na Ucrânia de ter o ponto de virada com Vladimir Putin contra Kiev e Europa. Grandes descobertas e está localizado na frente ocidental. Uma pequena história deve ajudar a Europa a dormir a acordar de um longo sono.

Em 1919, o economista John Maynard Keynes escreveu um relatório para o governo de Londres na Conferência da Paz de Paris: “Os americanos sugeriram que os recursos de bacon de grande qualidade são lançados na Alemanha e os substituíram por ações mais frescas e mais vendidas”.

O Presidente Wilson quer colocar a carne de porco de criadores americanos a todo custo. Keynes escreveu: «Para inspirar suas palavras, as ações abundantes e caras da carne de porco devem baixar a todo custo para alguém, inimigos ou aliados que são. Os sonhos de Hoover de porcos, e ele se explica pronto para que tudo persegue o pesadelo ». Guerra, paz e bacon. A lição de Keynes Todo mundo lembra que as guerras terminam e esse ponto são contas. A Casa Branca deseja rejeitar o equilíbrio comercial, reduzir o desperdício em custos federais (igual a cerca de mil bilhões de dólares), reorganizando a Aliança Atlântica, para lançar uma política de tarefas mútuas. Chama -se America First, não é um slogan. A Bloomberg Economics estima que, para os aliados mais importantes da OTAN, o PAX Trumpiano custará novamente cerca de três mil bilhões de dólares nos próximos dez anos. Uma era terminou, mas a orquestrina toca na ponte Titanic de Bruxelas.