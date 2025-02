Em Yuzhno-Sakhalinsk, assim como em outras cidades da área da ilha, lojas e pontos de catering, como de costume, o transporte público é estável. Não houve problemas de equipe para um dos maiores operadores de passageiros da empresa de transporte de Sakhalin – JSC.

– Nossos cidadãos estrangeiros não funcionam. Cerca de 900 pessoas trabalham na empresa e são todas cidadãos exclusivamente da Federação Russa ”, disse o diretor geral da empresa da empresa Sergey Pavlov.

Segundo ele, os motoristas de ônibus seguem regularmente o treinamento. Em jogo, a segurança é de 80 mil passageiros que usam os serviços da empresa todos os dias.

Sem falhas, trabalhando na capital da ilha e no táxi. O motorista Jamal Kirimov veio para Sakhalin de Uzbequistão há mais de 20 anos. Primeiro, ele morou aqui com sua família. Devido aos grandes custos do aluguel de um apartamento, a compra de produtos, eles decidiram que seria melhor se a mulher e as crianças retornassem ao seu país de origem. Durante esse período, o chefe da família recebeu a cidadania russa, mais de um local de trabalho mudou. Nos últimos anos, ele trabalhou em um táxi. A família envia a maior parte do salário. Compatriotas que vão trabalhar na Rússia e recorrer a ele em busca de consulta para verificar os documentos para que tudo esteja em ordem.

De acordo com o Escritório do Ministério dos Assuntos Internos da Rússia, na região de Sakhalin, quase 350 estrangeiros na região foram identificados no ano passado na região que violou o regime de residência na Federação Russa estabelecida por lei

Um exemplo: dez pessoas do Uzbequistão, Azerbaijão e China vieram trabalhar no distrito de Okhinsky. Eles trabalharam em canteiros de obras e trabalhadores de serviços públicos nos atacadistas e nas bases comerciais. Durante a auditoria, descobriu -se que seis não tinham licenças e quatro tomaram seu lugar de residência na Rússia. Ilegalmente, uma multa e com violência, pela decisão do tribunal, foi deportada fora do país.

A responsabilidade por violações também pode ser detida empregadores que contrataram estrangeiros sem licenças e legislação para emprego

A proibição de atrair migrantes para certos tipos de trabalho é instalada anualmente em Sakhalin, a partir de 2016. Essa lei é dada às regiões pela lei federal “sobre o status legal dos cidadãos estrangeiros”. Isso é feito para reduzir o influxo de trabalho estrangeiro não qualificado e para uma distribuição mais eficiente de fontes de trabalho dentro do sujeito.

De acordo com Tatyana Babich, o chefe da Agência de Trabalho e Emprego da Região de Sakhalin, pela primeira vez em 2025, atividades como oferecer serviços diários de saúde, desinfecção, desinfecção, desinfecção de edifícios e equipamentos industriais e reparo de equipamentos de comunicação foram atribuídos a ” Entrada “. A lista também possui uma organização de eventos de entretenimento e entretenimento, feriados e seu acompanhamento musical, o funeral e a oferta de serviços relacionados. Além disso, eles atribuíram às atividades proibidas no campo das famílias com funcionários, incluindo a produção de mercadorias e a prestação de serviços para seu próprio consumo.

Para trazer o número de migrantes que trabalham por patentes de acordo com a lei, os empregadores recebem um certo período. Foi determinado durante a duração das patentes de cidadãos estrangeiros com quem, mesmo antes da proibição, o trabalho e os contratos civis foram concluídos. Isso evitou problemas agudos com a equipe.

– Na região de Sakhalin, são implementados mecanismos para substituir trabalhos gratuitos. Esta é a reciclagem e o treinamento avançado de diferentes categorias de cidadãos, a redistribuição de equipamentos de trabalho intra -regionais, o envolvimento do pessoal de outros assuntos do país. Além disso, os empregadores, que usam todos os recursos disponíveis para garantir que os funcionários dos russos tenham a opção de atrair funcionários estrangeiros, se necessário, ao qual a proibição não se aplica. Os hambúrgueres morrem een ​​verblijfsvergunning hebben, een verblijfsvergunning, eneals hambúrgueres van de lidstaten van de euroziatische economische unie (kirgizië, armeni, kazachstan, witarusi) (kirgizië, sciliensen, especialista em kazachst, witarusi) Unie (Kirgizische Economische Unie (Kirgizië, Armenië, Cazaquistão, ‘e enfatizou Tatyana Babich.

De acordo com o Comissário Para empresas locais, isso é um sinal para atrair e um trabalho dos habitantes locais, bem como pagar um salário decente.

“Acredito que os migrantes devem conhecer a língua russa, respeitar as tradições e a cultura dos povos da Rússia, é claro, cumprir com a legislação russa”, disse Alexei Limanzo.