"Porque é pior do que o Cav Times": Meloni investigou, é para Cicchitto "Justiça subversiva"

Michele Zaccardi 30 de janeiro de 2025

«Nunca goste deste caso, houve uma pontualidade tão incrível, no sentido de que, após protestos contra a separação da carreira, a Associação Nacional de Magistrados causou um ataque frontal aos atos parlamentares e governamentais que saltam todas as divisões de papéis entre o Parlamento, governo e judiciário. Somos confrontados com uma forma global de uso subversivo da justiça ».

Fabrizio Cicchittoque hoje em dia apresenta uma associação, reformismo e liberdade, e é o diretor de civilização socialista, intervém no Caso Almasri E sobre o conhecimento da garantia que mantinha contra o primeiro -ministro Meloni, os ministros Nordio e plantou e o subsecretário do Mantuano. Cicchitto quer fazer um ponto de partida: “Minhas considerações não são derivadas de uma posição tendenciosa no governo, mas da minha garantia ávida que sempre foi”.

Voltamos para trinta anos atrás?

«Sim, mas de uma maneira muito mais aguda. Quando foi atingido por Berlusconi, foi feito com questões relacionadas à corrupção ou outras ações “privadas”, enquanto neste caso enfrentamos uma história que preocupa os interesses mundiais de nosso país que se relacionam com a ENI e nossa política energética, os italianos que trabalho lá e imigração. A piada com o tempo repetida, mas neste caso é sensacional: primeiro a ANM que o governo ataca a separação de carreiras e depois emite declarações muito difíceis sobre a liberação do chefe de polícia da Líbia, Almasri, e imediatamente depois as notificações das notificações das notificações Das notificações das notificações das notificações das notificações das notificações das notificações das notificações das notificações das notificações das notificações para os recursos do governo. Eu diria que o que aconteceu no tempo de Berlusconi agora está sendo trazido ao limite. A ANM lidera a dança e usa alguns executores, como promotores públicos que investigam o executivo. Estamos na tempestade perfeita ».

Em suma, a justiça como uma arma de luta política.

«Nesse caso, existe uma forma global, a 360 graus, do uso subversivo da justiça.

Há também um conflito incrível no judiciário. O momento em que a separação de carreiras é aprovada, uma medida baseada em uma maioria parlamentar, impecavelmente do ponto de vista legal e político, começa aqui um ataque com uma cabeça baixa nos togas “.

Tudo vem do caso Almasri. O que você acha?

«Somos confrontados com algo que é absolutamente incomum. Ninguém pensa na parte que não diz respeito à lei, mas que se refere aos interesses da Itália. É claro que temos coisas de um ponto de vista considerável, é claro que temos interesses enormes na Líbia: energia, com eni; Cidadãos italianos que trabalham lá e são expostos a represálias; O gerenciamento dos fluxos de migração. Se tivéssemos uma presença militar, poderíamos proteger esses interesses, mas não temos essa presença. Na época, o país estava desestabilizado com um ato completamente errado que Berlusconi tentou evitar, mas ficou impressionado com a pressão de um lado de Obama e Sarkozy e do outro lado de Napolitano. Hoje estamos com uma Líbia onde as únicas performances que contam do ponto de vista militares são os russos e os turcos ».

Você vê lados escuros no comportamento do Tribunal Penal Internacional que apenas prendeu Almasri quando ele estava na Itália?

«Ficou provado que tem sido gratuito e a decisão da CPI chegou quando era a Líbia que chegou à Itália. O ministro Nordio tinha todas as razões para levar algum tempo para avaliar as consequências. Como eu disse antes, não uma presença militar, isso teria apresentado os interesses do risco, os italianos que trabalham na Líbia e a administração da imigração, com a possível retribuição da Líbia enviando milhares de migrantes. Ninguém considera esse aspecto, embora a esquerda esteja perfeitamente ciente disso. O governo fez bem em avaliar a situação porque fomos enviados para uma “bomba humana” e, com o caso Sala, vimos que existem países que não estão brincando sobre certas coisas. Em suma, há uma hipocrisia louca sobre tudo isso ».

Explique para ser melhor.

«A Itália tem enormes interesses econômicos na Líbia e, porque não podemos cobri -los militarmente, devemos cair no outono de que o Tribunal Penal Internacional está tenso sem pensar nisso? Como o governo pensou corretamente sobre isso, os avisos da garantia de garantia de garantia são vistos. Somos confrontados com um efeito muito sério do uso político da justiça, com um conflito de interesses no judiciário em relação à oposição dos juízes contra a reforma da separação da carreira “.

O Tribunal Penal Internacional quer atingir a Itália?

“Na Líbia, existem enormes interesses econômicos, não são muitos da presença de Eni e Itália no país, e essa presença não pode defendê -la porque não estamos presentes nas forças”.