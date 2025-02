"Porque ele não colocou o sutiã". De Storm eclodiu sobre Chiara Lucia: os espectadores em Visible | Olhar

Os espectadores de Sua empresaa compleição da Rai 1 realizada por Stefano de MartinoEles tiveram o prazer de duas belezas do Mediterrâneo. O primeiro é o concorrente do episódio desta noite, sábado, 8 de fevereiro. O nome dela é Chiara Lucia, ela é professora de música para crianças pequenas e tem olhos de tirar o fôlego. A garota decidiu brincar junto com sua mãe – Monica – e os dois pescaram o número 14. Muito nas redes sociais elogiou eu Estados de seu rostoComparado à atriz Laura Chiatti.

A garota é ótima e muitos espectadores elogiaram seus olhos. Mas também há pessoas que não apreciaram a escolha estilística. “Eu serei estranho… Mas esses concorrentes mulheres Eles têm um problema para colocar um sutiã ??? Peço um amigo … “, Agata comentou sobre x.

Eu serei estranho … mas esses concorrentes têm um problema para colocar um sutiã ??? Eu peço um amigo …#Affarituoi – Agata .. (@albanoagata) 8 de fevereiro de 2025

Mas Chiara Lucia não foi a única apreciada pelo público. Antes de apresentar ao novo concorrente, Stefano de Martino recebeu o início do episódio em Mimmo, a nova entrada que representa a região de Puglia. Ele vem da Foggia e, acima de tudo, é o bombeiro da vida. Ou – melhor ainda – o bombeiro, porque muitos espectadores o renomearam. No entanto, alguns bons pesquisadores conduziram pesquisas sobre seus perfis sociais. E ele descobriu que Mimmo e casou -se com filhos. E muitos permaneceram decepcionados. “Já podemos sair do navio”, disse um usuário.