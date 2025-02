"Porque eu denunciei Icardi e Wanda Nara". Drama de Simona Galtieri: Toffanin chateado

Simona Galtieri Ele era um hóspede de Muito verdadeiroO Cale 5 Talk Show realizado por Silvia toffanin. O modelo e Showgirl disseram aos telespectadores do MediaSet porque ela se separou com Keita BaldéO marido e o ex -intervalo. Em essência, o casamento deles terminou porque o ex -Lazio a traiu para Wanda Nara, que era casada com Mauro Icardi na época. “Keita e eu Nós nos divorciamos em abril – Ele confessou – quando estávamos no tribunal para separar nossos advogados, eles nos pediram para reconsiderar, dada a nossa família e os dois filhos que tivemos juntos “.

“Eu o perdoei – ele continuou -. A raiva desapareceu, podemos dialogar, podemos entender um ao outro. Recentemente, classificamos como pais e juntos passamos a véspera de Ano Novo juntos. Muito quieto, Conseguimos ter um diálogo. Abri a porta da casa, mas não sei se podemos nos reunir novamente. Estou apaixonado por meu marido, mas o motivo, às vezes a vantagem deve estar sobre esse sentimento. Tenho certeza que ele entendeu isso Você não pode brincar com sentimentos“.





Em Wanda Nara, no entanto, ele não gastou palavras boas. “Eu acho que a própria senhora vai comentar – disse o modelo -. Relatamos Wanda e Mauro porque não aceitamos como essa história foi divulgada. Nós somos Totalmente diferentePreferimos roupas sujas em nossa casa “.