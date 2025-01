"Porque eu disse adeus aos filmes hardcore": Malena, a revelação de Toffanin

“A vida te apresenta uma série de episódios complicados: primeiro fiquei doente, um simples problema de saúde, depois minha mãe”: Malenaconvidada de Silvia Toffanin Muito verdade no Canale 5 ela contou o motivo que a levou a se despedir do mundo do pornô. “Aos poucos – acrescentou – Filomena foi tomando o lugar de Malena. Depois tive alguns problemas pessoais que tive que resolver, mas este trabalho com todas as obrigações e noites organizadas não permite dizer não. meu trabalho, mas além das luzes e do cenário há também os shows e as noites.”

No entanto, uma situação em particular teria sido decisiva: «O que me fez mudar de ideias e decidir primeiro fazer uma pausa e depois despedir-me definitivamente foi uma episódio muito triste.” E ela disse: “Não pude participar de uma noite e o agente encarregado desse evento no clube me escreveu: ‘Vista-se, pegue o trem e venha comemorar uma noite’. , mas ainda assim não consegui dizer não. Elena me deu a oportunidade de me dar a conhecer na indústria, mas também de dizer chega, tudo bem fazer uma pausa, agora é adeus porque percebi que não há como mudar. o sistema e então decidi voltar para voltar para minha mãe e, espero, também para meu pai, sinto-me em paz e me encontrei, mas agora encontro minha família.





Falando sobre a doença da mãe, ela então revelou: “Minha mãe não está bem. Aquela doença voltou, desta vez de forma mais agressiva e pior… Graças à minha saída e à permanência em casa, percebi imediatamente que algo estava errado. errado.” E ainda: “Hoje estou feliz porque chegamos a um ponto muito positivo. Minha mãe passou por uma operação complicada e quase impossível porque foi no centro do corpo, onde estava aquela dor feia. A mãe já está lá alguns anos sem isso, estou satisfeito e só tenho que agradecer a mim e a ela por isso.” Por fim, ele também falou sobre o relacionamento difícil com o pai, que não vê há três anos: “Ainda sonho em reatar o relacionamento com ele. Anos atrás eu disse que a única razão pela qual eu poderia cancelar Malena seria para o retorno do papai. Fiz isso primeiro, então agora é a vez dele voltar. Não sei se ele não quer voltar por medo do julgamento do país Não sei se ele está pronto.”