"Porque eu não conseguia cumprimentar Berlusconi. Uma coisa terrível". Francesca Pascale, entrevista muito pesada com Le Iene

“Cada torrada eu sempre gasto com ele”. Francesca Pascale É dito sem filtros para Nina Palmieri em uma entrevista íntima com Le Iene e não se pode sair para começar Silvio Berlusconi. Um relacionamento “inalável, infelizmente”, para que ela caiu nas primeiras páginas de todos os jornais por anos. ‘Sinto sua falta para morrer, morrer todos os dias. Só sinto falta do meu melhor amigo. Ninguém jamais será capaz de me dar melhores conselhos do que o que ele me deu. Eu pagaria, poderia remover tudo o que os privilégios da minha vida teriam um ano mais com ele “.

Para Francesca, permanece a maior dor que ele poderia cumprimentá -lo uma última vez: “Eu não tive a oportunidade de cumprimentá -lo. Isso foi Uma coisa terrível. E não foi feito para mim família. Quando a filha insinua a família, isso não é verdade. Os filhos do presidente são pessoas boas – ele sublinha Marina um Pier Silvio BerlusconiPrimeiro -. Não pude cumprimentar meu presidente que ninguém me devolve. Ele provavelmente gostava de me cumprimentar também. Este é o mais doloroso da minha vida (é movido, NDR) “.

O Cav “sempre foi ótimo comigo. Para me dar a liberdade econômica de poder fazer o que eu quero na vida. Abri uma empresa imobiliária, tenho que lidar com casas, renovação, foi o que eu gostei e sozinho, obrigado Para ele, eu posso fazer isso. Até a última gota de sangue“.

Francesca revela um detalhe pessoal que sempre a acompanha: “Eu amo as maiores pessoas que eu. Este sempre foi o meu problema, a idade. Antes do presidente estar lá Uma mulher maiorMas muito maior. Eu tive 19 anos, Ela tinha 60. Juro! Eu nunca tive um jovem namorado, nunca na minha vida. Minha pêra? Quase um desastre “.

“O Minha sexualidade Não foi fácil – ele admite -. Mas ele já havia sido liberado por minhas irmãs, que pertenciam às conseqüências da liberdade individual. Eu não tive todos esses problemas para dizer ‘eu também amo mulheres’. Eu entendi de Quando eu tinha 6 anos“.

No momento em que ele disse à mãe permanece indelével: “Eu tinha 16 anos. Minha mãe sempre me surpreendeu porque notei a inteligência muito refinada nela, sem cultura, mas de alguma forma ela nunca me classificou, ele fez a resposta assustada da sociedade, medo do meu futuro. sair Foi mais difícil com minha mãe quando conheci o presidente. Quando conheci o presidente, eu disse: “Mamãe, Berlusconi me chamou”. É claro que minha família inteira olhou para a mesa e riu. Eles disseram: ‘Bem, é loucura ‘. Mas a primeira, a segunda vez, a terceira que eu tive brevemente sobre Berlusconi, minha mãe disse: “Ele é um homem que poderia ser seu pai, tenha cuidado com o que você faz”.