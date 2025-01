"Porque eu não me sinto mais sozinho". Milei sobrecarrega Davos: as palavras que enlouquecem à esquerda

Daniele Mastromattei 24 de janeiro de 2025

Você se lembra de que a esquerda cheia da boca com as elites tecnocráticas e econômicas boconianas que a Itália precisava se curvar se quisesse crescer e ter uma respiração internacional? Quando ele pregou a liberdade quando impôs a ideologia politicamente correta e abraçou o Wake. E ai para expressar um pensamento não -rasteiro, como ele havia feito um ano atrás Javier Milei todos Fórum Econômico de Davos.

Da mesma fase hoje, ele explica com entusiasmo: «Não me sinto mais sozinho, com Elon Musk, Donald Trump, Giorgia Meloni Uma aliança internacional se forma entre todas as nações que, assim como a nossa, querem ser livres e acreditar nas idéias da liberdade “contra a” ideologia do wokismo “. Durante a nomeação tradicional entre os Alpes suíços que têm a participação de centenas de políticas políticas Líderes, representantes da sociedade civil e CEO deste ano, veja o tema “Cooperação para a era da inteligência”, o presidente argentino, que traz uma revolução no país latino -americano ao barulho da austeridade aos gastos, diz: “A Ano atrás, eu estava aqui para você, sozinho “,” expressar algumas verdades sobre o estado do mundo ocidental que foram recebidas com surpresa e surpresa pela maior parte do ramo político, econômico e de mídia do Ocidente ». Ele então disse ao mundo inteiro que “ele foi à falência” e, em particular, ao Ocidente, que “ele estava perdido e que tinha que ser apresentado novamente”.

Ele havia realizado sua nova Argentina, longe disso “infectado por muito tempo pelo socialismo” e finalmente pronto para respirar “liberdade” novamente e se tornar “a defesa da vida” e “propriedade privada”. O líder de Buenos Aires voltou para falar sobre sua Argentina, “que um exemplo mundial de responsabilidade tributária, dedicação para honrar suas obrigações e, é claro, a luta para resolver o problema da inflação. Também somos um exemplo de uma nova maneira fazer política, que consiste em dizer a verdade às pessoas e confiar que elas entenderão ».

E é por isso que não sinto mais que encontrei aliados nessa luta pelas idéias de liberdade em todos os cantos do mundo. Salvador para Viktor Orban na Hungria;

Muitas vezes, o novo inquilino da Casa Branca, que levanta Milei, que também se joga contra o “feminismo radical”. E antes de concluir sua intervenção, ele se lança em defesa do braço de Elon Musk durante o dia inaugural de Donald Trump: “Precisamos de um espírito” pioneiro “que esteja bem representado hoje – entre outras coisas – por meu querido amigo Elon Musk. Ele. foi incorretamente nos últimos dias pela ideologia de Wake, que simplesmente reflete seu entusiasmo e gratidão pelas pessoas “.