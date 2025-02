Porsche retorna à origem e retoma a produção de carros com sorvete

As ações da empresa na sexta -feira caíram imediatamente 7%, o que se tornou o pior indicador entre todas as empresas europeias.

A marca está se preparando para investir 800 milhões de euros no lançamento de novos modelos com motores de combustão interna. A Porsche é de fato a última montadora, que retorna a um carro com um tipo clássico de usina.

As diretrizes da marca Premium consideram uma decisão como a única real, especialmente devido à deterioração dos indicadores financeiros em 2025, o lucro de 10 a 12%será, o que é menor que as previsões iniciais.

Anteriormente, a RG escreveu que a venda de algum Porsche na Europa foi interrompida devido à segurança cibernética.