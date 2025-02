Portal em medição digital

O evento, à primeira vista localmente, é uma nova confirmação em caso de pesquisa cuidadosa que não desaparece no interesse ocidental na arte russa moderna, apesar da complexidade da situação internacional. Especialmente para os artistas/artistas, feitos com o apoio do Fundo Presidencial de Iniciativas Culturais, o fabricante disse que é inspirado pela criatividade e como vê o futuro da arte digital.

– Stepan, que o inspirou a estudar a interação da luz e da arquitetura na arte digital?

– Sempre fiquei fascinado pela arquitetura como uma forma de arte, combinando precisão matemática e estética sutil. Mas com o tempo percebi que a arquitetura em sua forma pura não é apenas uma forma geométrica e material de construção. A percepção da estrutura arquitetônica depende em grande parte da iluminação. A luz, em certo sentido, também é um arquiteto que não apenas cria um humor, muda o canto do rosto, mas geralmente adiciona novas dimensões ao nosso espaço tridimensional. Sou inspirado pelas obras de James Tarrell, que mudou levemente para o objetivo principal de Kunst, e a arquitetura de Tadao Ando, ​​fazendo a parte vazia da composição. Uma impressão muito forte em mim é sempre causada sobre os princípios do minimalismo da criação do escultor e designer americano Issam Noguchi e as profundidades emocionais das pinturas de Mark Rotko.

– O que te inspira fora da arte?

– Natureza. A luz é sempre única: a névoa da manhã, os reflexos do sol na água, o jogo de sombras. Esta é uma fonte de idéias sem fim. A natureza permite que você colapse em silêncio, o que é tão pouco em nossa vida rápida. É necessário para uma pessoa moderna como luz ou ar, porque somente na minha opinião ela torna possível ficar sozinha consigo mesma, ouvir o que está acontecendo na alma, simplificando pensamentos e descobrindo novos caminhos.

– Como a arte digital se correlaciona – o produto da civilização em rápido desenvolvimento?

– À primeira vista, nada, mas na verdade se tornou um caminho para eu ir além dos limites do real e do fenômeno de explorar a luz em liberdade absoluta.

Gosto de fazer espaços que não obedecem às leis da natureza que só trabalham com sentimentos e emoções.

– Conte -nos mais sobre o conceito de “rostos de chiaroscuro”. Como surgiu a ideia desta série?

– “As bordas do Chiaroscuro” são um estudo dos estados limítrofes. Para mim, a luz é mais do que um fenômeno físico. Esta é uma ótima ferramenta para estudar os momentos de transição. A idéia da série se originou de minhas observações de como a luz “corta” o espaço: enfatiza sua precisão e depois toca os limites entre o visível e o invisível. A luz pode enfatizar ou ocultar os detalhes, tornar o espaço rígido ou curto. Ele é a base da vida na Terra e, portanto, se transforma diretamente em nossos sentimentos, torna -se um tipo de linguagem universal para a comunicação entre uma pessoa com o universo. Tentei fazer imagens onde a luz se torna um escultor que dá aos novos significados habituais.

– Qual deles?

– Mas essa pergunta não é para mim, mas para o espectador. Quando olho para a obra de arte, não estou tão interessado na mensagem que investiu nela pelo autor, mas os significados que posso encontrar neste trabalho. O espectador hoje está procurando arte, principalmente digital, suas experiências pessoais, constrói seu próprio sistema semântico do trabalho. Estou interessado em energia e no significado que ela gera em mim. Gosto quando o próprio espectador constrói o sistema semântico do trabalho, com base nos sentimentos que causa nele.

– Como você aborda a criação de trabalho? Quais ferramentas e tecnologias você usa?

– tudo nasce da síntese de sua própria intuição e tecnologias modernas. Uma das ferramentas mais importantes foram as redes neurais. Eles me permitem fazer e explorar formas e texturas inesperadas. As redes neurais para mim não são apenas uma ferramenta de automação, mas um parceiro para encontrar novas idéias. Eu uso redes diferentes, cada uma com seus próprios benefícios, as aprendo com base no meu esboço, fotos e textos, para que o resultado mantenha minha identidade artística. Depois, refino manualmente as imagens recebidas, para que elas se conectem com modelagem tridimensional e design algorítmico para alcançar a profundidade e a expressividade que eu preciso. Com essa abordagem, você pode encontrar um equilíbrio entre estrutura e caos, tecnologia e visão humana. A luz em minhas obras se transforma em um elemento que eu estrutura para enfatizar o humor ou efeito desejado. Com o uso de redes neurais, você pode ir além dos limites usuais e criar um espaço para experimentos onde tudo é possível.

– Por que você optou por limites e transformação com seu tema principal?

– A liminaridade é um estado de transição, no qual se torna habitual, mas é nessa incerteza que novas oportunidades que são desconhecidas estão ocultas. A transição é sempre uma transformação e acredito que a luz é um símbolo ideal desses processos. Em meus trabalhos, ele atua como uma metáfora para mudanças e nos lembra tudo o que não é nada constante no mundo, exceto movimento e transição.

– Seu “Portal para o desconhecido” da série “City of Loths” caiu nas páginas da nova revista de arte digital The Ai Art Magazine. O que é esta publicação?

– A revista foi feita por Mike Browner, Koppolardots.Studio e Christoph Grunberg, autor de The Age of Data: Abraçam algoritmos em arte e design. A primeira música foi lançada no ano passado em dezembro. Enviei meu trabalho para a competição, simplesmente porque não pude evitar, mas aproveite essa oportunidade. O júri incluiu dez designers famosos, IA e artistas, produtores e curadores. Todo mundo só podia dar sua voz por um emprego. O décimo primeiro foi ai. O “Portal” não foi selecionado imediatamente. A palavra decisiva permaneceu por trás da cabeça do júri David Karson, um dos designers cult de nosso tempo. Além do trabalho selecionado, o ensaio do júri foi publicado na revista. Karson, em seu artigo, também ilustrado pelo meu “Portal”, escreveu em particular como é importante ver o trabalho da pessoa que o fez, e não a ferramenta com a qual ele fez isso. David, que trouxe um grunge franco ao design moderno, pode fazer o não -para a mão, e seu apoio atribuiu uma importância extra ao meu trabalho. A publicação em uma publicação inovadora em desenvolvimento dinamicamente tornou -se prova de que minha arte pode encontrar uma reação, tanto no coração dos profissionais quanto em um amplo público. Isso não apenas inspira, mas também coloca um feixe alto. Isso lembra que a arte não é apenas sobre beleza, mas também sobre a capacidade de conversar com cada um no nível de sentimentos e significado.

– O trabalho do artista, em qualquer área em que trabalha, deve parecer personalidade. Mas é possível se for uma ferramenta de IA, que é essencialmente a tecnologia de máquina?

– É difícil dar uma resposta inequívoca a esta pergunta. Sim, a IA é uma tecnologia, mas uma pessoa aprende sobre o material próximo e interessante para ele, e então o resultado atravessa o “filtro” de sua própria personalidade. Nesse sentido, parece -me que a individualidade é visível em todos os trabalhos. Outra pergunta é como o autor do autor interpreta o próprio espectador. E aqui já estamos entrando em total incerteza. Tento combinar a precisão matemática da arquitetura com a efemeralidade da luz para criar imagens que estão em equilíbrio na borda da realidade e abstração objetivas. Eu me esforço para transmitir o espectador não apenas a beleza da forma, mas também sua variabilidade. Quero meu trabalho não apenas impressionar aqueles que eles vêem, mas também criou sentimentos vivos em uma pessoa, forçada a pensar no que é para essa pessoa que é importante no momento de sua vida.

– isto é, você não conta com um certo, a resposta do espectador definiu anteriormente?

“Eu não quero impor nada a ele.” Só espero que meu trabalho seja uma parada para o espectador, uma pausa na vida diária, uma chance de contemplação sensual. Isso não é arte que requer decodificação, é um convite para sentir o silêncio, desacelerar, ver o mundo um pouco diferente de cinco minutos antes.

– Que desafios você encontra ao fazer essa camada múltipla funciona?

– O maior desafio é observar a precisão técnica e a expressividade emocional. As tecnologias descobrem enormes oportunidades, mas são fáceis de pôr um fim a si mesmas. É importante para mim preservar sua “humanidade” em obras, a capacidade de tocar e inspirar a alma. Finalmente, em primeiro lugar, estou pronto para olhar além do Niet -Voordwee para olhar além dos limites da beleza visível e da curta duração e, é claro, para apreciar os momentos de silêncio e contemplação.

– A criatividade é sempre uma pesquisa e estende seus próprios limites. Em que direção você planeja continuar?

– Quero explorar a luz como um poder dinâmico que tem interação com o som e a energia do movimento. Talvez meus projetos futuros estejam associados à criação de instalações interativas, onde o espectador pode literalmente se comunicar com espaço e luz, enquanto obtém uma experiência única.

– Como você avalia o papel da arte digital na paisagem cultural moderna?

– A arte digital é um espelho do nosso tempo. Isso reflete como vivemos mais exatamente como as tecnologias mudam nossas vidas. A questão é o quanto permanece humano em um nível tão alto de natureza tecnológica. E isso não depende daqueles que produzem ferramentas para a arte digital, incluindo desenvolvedores de IA, mas daqueles que usam tudo isso. Ou seja, especificamente de todo artista, de quanto ele próprio será humano em suas obras. As tecnologias digitais nos permitem explorar idéias que não podiam surgir antes, espaços que anteriormente pareciam completamente inacessíveis. Para mim, isso não é apenas uma arte, é uma maneira de falar sobre coisas que todos sentimos, mas nem sempre podemos expressar em palavras. E, na minha opinião, seu significado para uma pessoa moderna só crescerá. O único problema é o quanto uma pessoa, que existe em uma realidade digital difícil, poderá manter sua natureza.

– Como você representa o desenvolvimento adicional de sua carreira e qual é a capacidade de você trabalhar com galerias e colecionadores?

– É importante para mim que meu trabalho exista não apenas no espaço digital, mas também na vida real, ou seja, eles estavam tão representados em arte em sua forma clássica. Ver o trabalho na tela do computador é uma coisa para entrar em contato com ele no espaço da galeria é completamente diferente, porque uma atmosfera especial sempre governa o espaço da galeria. Galeristas, curadores, colecionadores são uma audiência, cuja atenção todo artista quer vencer. Finalmente, eles atuam como o link mais importante que combina uma obra de arte e espectador em uma única cadeia, onde criam uma chance de um diálogo único todas as vezes.