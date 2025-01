Porteiro de Delhi cobra Rs 10.000 para ajudar NRI em cadeira de rodas

Um carregador da estação ferroviária Hazrat Nizamuddin, em Delhi, teve sua licença cancelada após acusar uma quantia exorbitante de Rs 10.000 a um passageiro do NRI para serviços de cadeira de rodas e para transportar sua bagagem até a plataforma. Depois que o incidente veio à tona, as Ferrovias iniciaram uma investigação e cancelaram sua licença. O goleiro também foi Ele pediu a devolução de 90% do valor ao passageiro.

A Northern Railways disse que sua divisão de Delhi retirou o crachá de porteiro. Os Caminhos de Ferro afirmaram ainda que tinham uma “política de tolerância zero” para tais incidentes e consideravam os interesses dos passageiros primordiais.

Payel, filha do passageiro do NRI, apresentou queixa aos Caminhos de Ferro ao saber que o serviço de assistência para cadeiras de rodas era gratuito nas estações. O incidente ocorreu em 28 de dezembro.

O porteiro foi identificado após verificar as imagens do CCTV e foi obrigado a devolver Rs 9.000 ao passageiro.

Expressando choque e descrença com o incidente, o diretor da divisão ferroviária disse que as Ferrovias estavam comprometidas em fornecer viagens seguras e convenientes aos seus passageiros.

Afirmando que tais incidentes mancham a imagem dos Caminhos de Ferro e corroem a confiança dos passageiros, garantiu que serão tomadas medidas rigorosas contra os culpados.

A administração ferroviária apelou ainda a todos os passageiros que contactem imediatamente a linha de apoio 139 em caso de qualquer tipo de problema.