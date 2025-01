Porto de Chabahar, ajuda e críquete: tudo o que a Índia discutiu com o Taleban para fortalecer os laços

O secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, na quarta-feira, 8 de janeiro, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores em exercício do Taleban, Amir Khan Muttaqi, em Dubai e discutiu a cooperação em críquete, ajuda humanitária e assistência material ao Afeganistão. O ministro talibã também apreciou e agradeceu à Índia por continuar a colaborar e a prestar apoio ao povo do Afeganistão.

O Ministério das Relações Exteriores, em comunicado, disse: “Hoje, o secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores em exercício do Afeganistão, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, em Dubai. Os dois lados discutiram várias questões relacionadas com as relações bilaterais, bem como com os desenvolvimentos regionais.”

Durante a reunião entre as duas partes, o secretário dos Negócios Estrangeiros sublinhou a amizade da Índia com o Afeganistão e os “fortes contactos interpessoais entre os dois países”, e também transmitiu a disponibilidade da Índia para responder às necessidades urgentes de desenvolvimento do povo afegão.

“Ambos os lados avaliaram os programas de assistência humanitária indianos em curso. Tendo em conta a actual necessidade de actividades de desenvolvimento, foi decidido que a Índia consideraria participar em projectos de desenvolvimento num futuro próximo, além do programa de assistência humanitária em curso”, afirmou o MEA.

Anteriormente, em resposta à assistência, a Índia enviou “várias remessas compostas por 50.000 toneladas de trigo, 300 toneladas de medicamentos, 27 toneladas de ajuda humanitária ao terremoto, 40.000 litros de pesticidas, 100 milhões de doses contra a poliomielite, 1,5 milhão de doses da vacina COVID, 11.000 unidades.” de kits de higiene para o programa antidrogas, 500 unidades de agasalhos e 1,2 tonelada de kits de papelaria, etc.”

Para melhorar ainda mais os laços bilaterais entre os dois países, disse o MEA, a Índia fornecerá “mais apoio material, em primeira instância, ao sector da saúde e à reabilitação dos refugiados”. Leia também | Talibã devolverá terras privadas às minorias hindus e sikhs no Afeganistão, diz relatório

“Os dois lados também discutiram o fortalecimento da cooperação desportiva (críquete), que é altamente valorizada pela geração jovem do Afeganistão. Também foi acordado promover a utilização do porto de Chabahar para apoiar atividades comerciais e comerciais, inclusive para fins de assistência humanitária ao Afeganistão”, afirmou o ministério.

