Portos fecham perto de Pilbara, na Austrália Ocidental, em meio a alerta de ciclone

Tendo trazido fortes chuvas para a área, prevê-se que o sistema tropical de baixa pressão se fortaleça ainda mais na segunda-feira, tornando-se potencialmente um ciclone de categoria 3, com velocidades de vento de 118 a 159 quilómetros por hora.

“Neste momento, espera-se que o ciclone esteja localizado bem a oeste de Exmouth e continue para sudoeste, longe da costa”, disse Pilbara Ports. “Todos os proprietários de barcos de recreio devem proteger os seus barcos com segurança para condições ciclónicas.”

O maior centro de exportação de minério de ferro da Austrália, Port Hedland, também foi fechado no sábado, com todos os graneleiros ordenados a partir às 18h, horário local. O porto movimenta volumes significativos de embarques de minério de ferro de grandes mineradoras, incluindo Grupo BHP, Grupo Rio Tinto e Fortescue Ltd.