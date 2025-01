Posse de Donald Trump: atuações, medidas políticas e o que esperar

Enquanto o presidente eleito Donald Trump se prepara para a sua segunda tomada de posse presidencial, em 20 de janeiro de 2025, o evento promete ser uma ocasião importante, repleta de significado político e grandes expectativas. Retornando à Casa Branca após um primeiro mandato tumultuado, Trump será empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos em Washington, DC.

Embora a cerimónia siga os costumes presidenciais tradicionais, irá destacar-se devido a factores únicos, como as temperaturas frias esperadas, a localização interior do Capitólio dos EUA e as principais acções políticas que Trump planeia implementar imediatamente, marcando o início do seu ambicioso segundo mandato. . .

O evento será acompanhado de perto tanto pelos gestos simbólicos quanto pelos rumos políticos que pretende tomar, dando o tom para seus próximos quatro anos de mandato.

Mudanças na cerimônia de abertura Rompendo com a tradição, Trump decidiu transferir a cerimônia de posse para um ambiente fechado devido às temperaturas frias esperadas na década de 20. Esta é a primeira vez desde a segunda posse de Ronald Reagan, em 1985, que o evento acontecerá dentro do Capitólio dos Estados Unidos.

Embora o local menor limite o tamanho normal da multidão no National Mall, a decisão visa proteger os participantes de condições climáticas extremas.

Segurança e proteção Como acontece com qualquer inauguração de alto nível, a segurança será reforçada. Espera-se que a segunda posse de Trump assista a um nível sem precedentes de protocolos de segurança, dados os eventos da insurreição do Capitólio de 6 de janeiro de 2021 e o aumento das tensões políticas. Washington, DC será um ponto focal para protestos e manifestações, pelo que haverá uma forte ênfase na manutenção da ordem e, ao mesmo tempo, na garantia de que o evento decorre sem problemas.

Apresentações de entretenimento Como já é tradição, a inauguração contará com uma série de apresentações musicais. A segunda posse do presidente eleito Donald Trump, em 20 de janeiro de 2025, contará com apresentações de vários artistas notáveis:

Carrie Underwood: A estrela da música country cantará “America the Beautiful” durante a cerimônia de posse.

Christopher Macchio: o cantor de ópera interpretará o hino nacional.

Lee Greenwood: Conhecido por seu hino patriótico “God Bless the USA”, Greenwood apresentará essa música no evento.

The Village People: O grupo icônico apresentará seus sucessos “YMCA” e “Macho Man”, que se tornaram hinos populares durante a campanha de Trump.

Além disso, o rapper Nelly está programado para se apresentar no baile inaugural, enfatizando seu respeito pelo cargo de presidente, em vez de se alinhar com a política de Trump.

Política avança no primeiro dia Espera-se que o primeiro dia de Trump no cargo seja repleto de ação, com ordens executivas sobre uma variedade de questões a serem implementadas imediatamente. Espera-se que a imigração ilegal seja um ponto focal enquanto Trump se prepara para liderar as incursões do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA nas principais cidades e aumentar os recursos militares na fronteira sul. O presidente eleito também planeja implementar mudanças nas políticas energéticas e nas operações do governo federal, cumprindo desde o início diversas promessas de campanha.

Outra ação importante envolverá o TikTok. Espera-se que Trump assine uma ordem estendendo o prazo para uma possível proibição do aplicativo de propriedade chinesa, permitindo mais tempo para uma revisão da segurança nacional e possível estruturação de acordos entre a ByteDance e um proprietário americano. Ele também expressou apoio à influência do TikTok sobre os eleitores mais jovens, o que se tornou um elemento-chave de sua campanha.

Perdões polêmicos Os planos de Trump de perdoar os envolvidos na insurreição do Capitólio de 6 de janeiro de 2021 também são uma parte importante da sua agenda. Embora os detalhes ainda não sejam claros, o presidente eleito indicou que perdoará muitas pessoas condenadas pelo seu papel no ataque.

Quando ele tomar posse, a retórica de Trump estará sob escrutínio minucioso. Durante a sua campanha, ele falou frequentemente em procurar retaliação contra os seus adversários políticos e aqueles que o investigaram.

