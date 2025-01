Posse de Donald Trump hoje: Em um movimento raro, a China envia Han Zheng para participar da cerimônia. Quem é ele?

Espera-se que o vice-presidente chinês, Han Zheng, participe da posse em 20 de janeiro, depois de se reunir no domingo com o novo vice-presidente dos EUA, JD Vance, em uma viagem que os observadores consideram um gesto de boa vontade significativo, mas potencialmente arriscado, enquanto Pequim busca evitar grandes atritos com Donald Trump. Trump e sua próxima administração. gabinete falcões da china.

Anteriormente, a China disse: “Estamos dispostos a trabalhar com o novo governo dos EUA para melhorar o diálogo e a comunicação, gerir adequadamente as diferenças, expandir a cooperação mutuamente benéfica, prosseguir conjuntamente relações estáveis, saudáveis ​​e sustentáveis ​​entre a China e os EUA e encontrar o caminho certo para ambos”. nós.” os países se dão bem entre si.

A verdadeira autoridade reside no poderoso Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista no poder, do qual Han Zheng se aposentou em 2022.