Posse de Donald Trump: O que acontecerá quando o Congresso se reunir para certificar os votos eleitorais em 6 de janeiro?

A sessão conjunta do Congresso realizada a cada quatro anos em 6 de janeiro é o passo final para reafirmar uma eleição presidencial depois que o Colégio Eleitoral escolher oficialmente o vencedor em dezembro. A contagem e certificação dos votos eleitorais para as eleições de 2024 terão lugar no Capitólio dos Estados Unidos na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Este ano, a sessão conjunta do Congresso deverá ser muito menos agitada do que a certificação de quatro anos atrás, quando uma multidão violenta tentou interromper a contagem dos votos eleitorais e anular os resultados de uma eleição que o então presidente Donald Trump perdeu para o Democrata Joe Biden. . O incidente é agora conhecido como os motins do Capitólio dos EUA ou os motins de 6 de janeiro.

Trump retorna ao cargo depois de vencer as eleições de 2024, que começaram com Biden como candidato de seu partido e terminaram com a vice-presidente Kamala Harris no topo da chapa. Ela presidirá a certificação de sua própria perda, cumprindo o papel constitucional da mesma forma que o vice-presidente de Trump, Mike Pence, fez depois que a violência diminuiu em 6 de janeiro de 2021.

A sessão conjunta do Congresso de 6 de janeiro é a etapa final na contagem e validação dos votos do Colégio Eleitoral numa eleição presidencial, abrindo caminho para a transição pacífica de poder que ocorrerá em 20 de janeiro de 2025, durante a posse presidencial. .

A reunião é exigida pela Constituição e inclui várias etapas diferentes. Uma olhada na sessão conjunta:

O que acontece quando o Congresso se reúne? De acordo com a lei federal, o Congresso deve se reunir em 6 de janeiro para abrir os certificados lacrados de cada estado contendo o registro de seus votos eleitorais. Os votos são levados à Câmara em caixas de mogno especiais utilizadas para a ocasião.

Representantes bipartidários de ambas as câmaras leem os resultados em voz alta e fazem uma contagem oficial. O vice-presidente, como presidente do Senado, preside a sessão e declara o vencedor.

A Constituição exige que o Congresso se reúna e conte os votos eleitorais. Em caso de empate, a Câmara decide a presidência e cada delegação do Congresso tem um voto. Isso não acontecia desde o século XIX, e não acontecerá desta vez porque a vitória eleitoral de Trump sobre Harris foi decisiva, por 312-226.

Como isso mudou desde a última vez? O Congresso reforçou as regras de certificação após a violência de 2021 e as tentativas de Trump de usurpar o processo.

Notavelmente, a Lei de Contagem Eleitoral revista, aprovada em 2022, define mais explicitamente o papel do vice-presidente depois de Trump ter pressionado agressivamente Pence para tentar opor-se à derrota do republicano, uma acção que teria ido muito além do papel cerimonial de Pence. Pence rejeitou Trump e acabou por criticar a sua própria derrota. Harris fará o mesmo.

A lei atualizada esclarece que o vice-presidente não tem poder para determinar os resultados de 6 de janeiro.

Harris e Pence não foram os primeiros vice-presidentes a se encontrarem na desconfortável posição de presidir às suas próprias derrotas. Em 2001, o vice-presidente Al Gore presidiu a recontagem das eleições presidenciais de 2000, que perdeu por pouco para o republicano George W. Bush. Gore teve de criticar as objeções de vários democratas.

Em 2017, Biden como vice-presidente presidiu a recontagem que declarou Trump o vencedor. Biden também rejeitou objeções dos democratas da Câmara que não tinham qualquer apoio do Senado.

Como se desenvolve a sessão? O presidente abre e apresenta os registros dos votos eleitorais em ordem alfabética dos estados.

Os “contadores” nomeados pela Câmara e pelo Senado, membros de ambos os partidos, leem cada certificado em voz alta, registram e contam os votos. Ao final, o presidente anuncia quem obteve a maioria dos votos tanto para presidente quanto para vice-presidente.

O que acontece se houver uma objeção? Depois que um oficial distrital lê o certificado de qualquer estado, um legislador pode se levantar e se opor ao voto daquele estado por qualquer motivo. Mas o presidente não ouvirá a objeção a menos que seja por escrito e assinada por um quinto de cada câmara.

Esse limite é significativamente superior ao anterior. Anteriormente, uma objeção bem-sucedida exigia apenas o apoio de um membro do Senado e de um membro da Câmara. Os legisladores aumentaram o limite da lei de 2022 para tornar mais difícil a objeção.

Se alguma objeção atingir o limite (algo que não era esperado desta vez), a sessão conjunta é suspensa e a Câmara e o Senado realizam sessões separadas para considerá-la. Para que a objeção seja sustentada, ambas as câmaras deverão ratificá-la por maioria simples de votos. Caso não concordem, os votos eleitorais originais são contados sem alterações.

Em 2021, tanto a Câmara como o Senado rejeitaram contestações aos votos eleitorais no Arizona e na Pensilvânia.

Antes de 2021, a última vez que tal objeção foi considerada foi em 2005, quando a deputada Stephanie Tubbs Jones, de Ohio, e a senadora Barbara Boxer, da Califórnia, ambas democratas, se opuseram às votações eleitorais de Ohio, alegando irregularidades na votação. Tanto a Câmara como o Senado debateram a objeção e rejeitaram-na facilmente. Foi apenas a segunda vez que tal votação ocorreu.

O que acontece se nenhum candidato presidencial ou vice-presidencial vencer? Se nenhum candidato presidencial receber pelo menos 270 votos eleitorais (a maioria dos 538 votos disponíveis), nos termos da 12ª Emenda da Constituição, a Câmara dos Representantes decide a eleição presidencial. Se necessário, a Câmara elegeria o Presidente por maioria de votos, escolhendo entre os três candidatos que obtivessem o maior número de votos eleitorais. A votação seria feita por Estado e cada Estado teria um voto. (O Distrito de Columbia não vota porque não tem membros votantes na Câmara dos Representantes.)

Se nenhum candidato a vice-presidente receber pelo menos 270 votos eleitorais (a maioria ou os 538 votos disponíveis), nos termos da 12ª Emenda, o Senado escolhe o vice-presidente. Se necessário, o Senado elegeria o vice-presidente por maioria de votos, escolhendo entre os dois candidatos que obtivessem o maior número de votos eleitorais. Cada senador teria um voto.

Depois que o Congresso contar os votos, o que vem a seguir? Depois que o Congresso certifica a votação, o presidente toma posse na frente oeste do Capitólio em 20 de janeiro.

A sessão conjunta é a última oportunidade oficial para levantar objeções, além de quaisquer contestações judiciais. Harris admitiu e nunca questionou a vitória de Trump.