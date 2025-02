"Posso assim?". Alessia Marcuzzi mostra a seda ba carlo conti, caos para Ariston | Olhar

Sentimos falta de Alessia Marcuzzi “ao contrário”. Depois que ele trouxe o Ariston e se apresentou para a final do festival SanRemo com um vestido preto muito próximo e super sensor, o co-duco de 52 anos, juntamente com Carlo Conti e Alessandro Cattelan, deu pelo menos três outros “inesquecíveis “Momentos para o teatro e os espectadores da casa.

Chegando ao palco, ele pediu para contar: “Preciso de contato físico”. Então ele fez o mesmo com Mara Venier, sentado na primeira fila, e com um cavalheiro perfeito desconhecido na platéia, “porque tenho que me sentir em casa”.

Quando Rose Villain apareceu, ele quase teve uma falha: “Eu me sinto mal, como é bonito. Mas é proibido”, é a expressão que escapou do microfone aberto. Uma classificação que a aprovação total encontrou nas mídias sociais, com os fãs em X literalmente “loucos” para a aparência do artista de Exílio (precisamente …).

No entanto, Alessia deve ter visto B em tempo real B, reforçado por um decote muito profundo nas costas. E para isso, imediatamente após o desempenho de Gabbani, ele decide voltar ao palco andando para trás, para colocar o lado B em belas evidências: “Nenhuma desculpa não viu o decote o suficiente, eu gostei … eu posso Seja assim muito confortável “. Conti ri, todos eles apreciam em casa.