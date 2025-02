Postco Tribunal sentenças Kolkata Man: mais raro: Kolkata Man recebe prisão de vida

Em uma decisão histórica, um tribunal especial em Kolkata condenou Rajiv Ghosh à morte pelo estupro brutal de uma garota de sete meses. O crime de queda de “o estranho de raro”, o tribunal ordenou uma compensação por Rs 10 lakh à família da vítima.

O horrível incidente ocorreu na área de Kolkata Burtolla em 30 de novembro de 2024, quando o bebê foi relatado como desaparecido por seus pais, que são habitantes do caminho. Horas depois, a criança foi descoberta chorando ao longo do caminho, sofrendo ferimentos graves. Os exames médicos revelaram lesões genitais, que indicam violação.

Após o incidente, a polícia identificou rapidamente o réu, Rajiv Ghosh, usando imagens de CCTV de toda a área. Ghosh foi preso em 4 de dezembro, no ano passado, no oeste de Bengala Jhargram, alguns dias após o crime.

A investigação foi rapidamente concluída, com a folha de cobrança apresentada ao tribunal em 26 dias. O caso foi acelerado, o que levou a um teste rápido.

Em 17 de fevereiro de 2025, o Tribunal considerou Ghosh culpado sob a seção 6 da Lei do POCSO (agressão agravada por uma criança).

O promotor público especial Bibhas Chatterjee solicitou a pena de morte, destacando a brutalidade do crime e os ferimentos graves infligidos ao bebê.

O caso do escritório do promotor foi fortalecido após o testemunho de 24 testemunhas e 7 especialistas médicos.

O tribunal ficou satisfeito depois de passar pelas evidências de DNA que ligavam Ghosh diretamente ao crime. Outras técnicas de sonda de avant -garde, como a análise da marcha e as comparações de marcas de mordidas antes que o banco também fosse apresentado, reforçando ainda mais o caso do escritório do promotor.

Enquanto isso, a vítima ainda está em um estado crítico e está recebendo tratamento no RG Kar Medical College e no Hospital Kolkata.