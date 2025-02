Na final, o rival de Potapova foi um representante da Itália Lucia Bronzetti. No primeiro jogo, a mulher russa não conseguiu encontrar as fraquezas do italiano – 4: 6.

Mas então ela quebrou a reunião da reunião e venceu as próximas duas partes – 6: 1, 6: 2.

A Potapova, de 23 anos, venceu o terceiro torneio da WTA em sua carreira.

“Estou feliz em vencer, o oponente não foi fácil, ela sempre me deixa agir. Apenas o começo “, disse Potapova após a vitória.