Potholes na alta passagem de Bhopal alguns dias após a inauguração, 2 funcionários suspensos

Os buracos já apareceram no alto passe Ambedkar de Bhopal, apenas dez dias após sua inauguração, o que levanta preocupações sobre a qualidade da construção. No sábado, o principal secretário principal do Departamento de Obras Públicas (PWD) inspecionou a etapa alta e suspendeu dois funcionários. As notas foram emitidas ao engenheiro -chefe (Bridges) e ao engenheiro executivo.

O primeiro -ministro Mohan Yadav inaugurou a etapa elevada em 23 de janeiro. Logo depois, foram levantadas preocupações sobre seu design e qualidade. Nos últimos dois dias, os buracos apareceram na seção da seção do escritório do conselho. Depois disso, o secretário adicional Neeraj Mandloi inspecionou a estrutura. A equipe de inspeção encontrou defeitos na faixa de 18 polegadas entre as barreiras de choque e a estrada principal. Esta faixa não foi conectada corretamente com a laje principal, que levava buracos e sinais de erosão em vários lugares.

Os oficiais técnicos disseram que o design, a segurança e a integridade estrutural do alto corredor de 3 quilômetros e quatro faixas não foram comprometidos. No entanto, verificou -se que a superfície motriz estava abaixo do padrão esperado, com erosão significativa em duas articulações de expansão.

Dois engenheiros suspensos da PWD, avisos emitidos

A PWD suspendeu o engenheiro assistente Umakant Mishra e o engenheiro assistente interino Ravi Shukla, responsável pelo projeto. Ambos foram considerados negligentes em inspeções técnicas. O engenheiro executivo Javed Shakeel e o engenheiro -chefe (Bridges) receberam causas de exibição.

Ação contra a empresa de construção

O secretário principal adicional dirigiu uma ação estrita contra o contratado e a empresa de construção. O departamento ordenou que a empresa tivesse o custo dos reparos e impôs uma multa financeira de acordo com o contrato.