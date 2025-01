Power Book III: Raising Kanan Season 4 chegando ao STARZ NESTA DATA: Conheça os novos membros do elenco

STARZ confirmou que a tão aguardada 4ª temporada de Power Book III: Raising Kanan estreará na sexta-feira (7 de março). Junto com o anúncio, foram reveladas as primeiras fotos da nova temporada, dando aos fãs um vislumbre do intenso drama que está por vir na popular plataforma OTT.

Novos rostos se juntam ao elenco A 4ª temporada dará as boas-vindas aos novos membros do elenco Pardison Fontaine como B-Rilla e Chris Redd como Early Tyler. Eles se juntarão às estrelas que retornaram Patina Miller como o poderoso traficante Raquel Thomas, MeKai Curtis como o ambicioso e implacável Kanan Stark, Joey Bada$$ como o imprevisível Unique e Tony Danza como o infame mafioso italiano Stefano Marchetti. Os fãs podem assistir a essas apresentações exclusivamente no serviço STARZ OTT.

Foco na nova temporada: um novo começo, mas obstáculos perigosos pela frente Na 4ª temporada, a família Thomas, que inclui Kanan (interpretado por Mekai Curtis) e Raq (interpretado por Patina Miller), parte no caminho para um novo começo. No entanto, eles logo percebem que velhos inimigos e verdades enterradas ameaçam desfazer suas esperanças de uma ficha limpa. Um desses obstáculos perigosos é Unique (interpretado por Joey Bada$$), que retorna violentamente com a intenção de destruir a estabilidade da família Thomas.

A família enfrenta uma dura verdade Enquanto a família Thomas enfrenta turbulências, eles devem enfrentar uma verdade inegável: você é quem você é. Embora a mudança seja possível, a essência de uma pessoa permanece inquebrável e ela acabará por ser forçada a confrontar a sua natureza inerente. As decisões que a família toma em relação a esta verdade podem determinar a sua sobrevivência, com a vida ou a morte em jogo.

O retorno da intriga de Raising Kanan Com sua narrativa envolvente e reviravoltas imprevisíveis, Power Book III: Raising Kanan continua a cativar o público com seu retrato da complexa jornada de Kanan Stark e sua família. Os fãs não vão querer perder a quarta temporada cheia de ação e suspense, que revela o passado, o presente e o futuro da família Thomas.

Assista à estreia no STARZ Power Book III: Raising Kanan Season 4 estreia em 7 de março exclusivamente na STARZ, para o próximo capítulo da saga da família Thomas.

