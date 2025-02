Prada de nova temporada e Khaite com balcões fechados – 35 descontos de designers dos quais você se arrependerá de perder

Todo mundo sabe esse sentimento quando você está tão obcecado com o suprimento de um certo elemento que quase qualquer toca de coelho na Internet para encontrar o que está procurando. Para mim, geralmente significa um par de sapatos da Prada Runway, que não consigo me livrar da minha mente ou um artigo viral do Khaite impossível de encontrar em estoque em qualquer lugar. Assim que eu decidir que não quero apenas precisar O objetivo da minha obsessão, me encontrarei em cantos muito específicos da Internet para rastreá -lo. Os atacadistas italianos aleatórios, os sites da venda de amostras, os vendedores japoneses do eBay … você chama – eu provavelmente estive nele.

Bem, você tem sorte porque eu fui algumas das minhas fontes para comprar o designer da temporada atual com desconto. Normalmente, eu os mantinha perto do peito, mas me sinto generoso. Hoje, pensei em divulgar meus três melhores sites – Bessette, Cettire e Italist – e irei além, mostrando tudo o que está atualmente na minha cesta para cada um. Abaixo, mergulhe nessa lista de artigos de criadores a um preço reduzido na Internet, de um par de apartamentos da Prada de nova temporada a * este * Batch of Camel Toteme Viral ao meu Jil Sander of Dream. Compre agora e agradeça -me mais tarde.

Italista

Khaite Bolsa de ombro de couro Simona Python Esta bolsa está exausta em inúmeros sites, mas de uma maneira em estoque aqui. Isso é o que eu chamo de milagre da moda.

Derramar Camel marrom de casaco de tamanho grande

Prada Ballerinas de couro preto Não parei de pensar nisso desde que os experimentei na loja.

Quero dizer, acho que não precisa de uma explicação.

Apenas espere para ver suas costas.

Sim, os chinelos agora tendem que Kendall Jenner e Laura Harrier os usam com jeans e leggings.

Jacquemus Bolsa le petit turismo Uma das minhas últimas obsessões de bolsas.

Derramar Sandálias postais de couro Você sempre encontrará as melhores ofertas quando a temporada lançada.

A linha Mocassins planos awar Elegante e mínimo e tudo o que eu quero em meus mocassins em 2025.

Esse

Balenciaga Rodeio da bolsa do meio Eu sempre sei que será um bom transporte quando começar com a bolsa de computador mais popular do momento a uma queda de preço de quase US $ 2.000.

Prada Cardigan abotoado para a equipe A PRADA ONE S 25 Peça, na qual sou a mais obcecada.

Saint Laurent Bombas finais sombrias Lee Slingback Eles permanecem no topo da minha lista de desejos da temporada após a temporada.

Prada Sacola de triângulo-logo Todo mundo fala sobre essa forma de bolsa específica no momento.

Sua planície Virginie girando bainha

Saint Laurent Tampa do tanque sem mangas Cassandre Uma base emblemática a um preço francamente emblemático (todas as coisas consideradas).

Ferragamo Armazenada da bolsa Há sacos de camurça, depois há o abraço de Ferragamo em camurça.

Gucci Bombas Sigoria Slingback Tudo na Gucci Rosso, por favor e obrigado.

Gucci Ophidia GG Mini Saco de ombro

Sua planície Chapéu de malha de crochê É um preço incrível para Loro Piana – deixado sozinho para um chapéu de sino que tende a todos os minimalistas.

Saint Laurent Babylon Slingback Flats

Arrastar

Miu Logotipo marinho de camurça muis

Ró Fumando mistura densa de lã

Derramar Saia midi midi midi Uma das primeiras peças que colocam oteme no mapa.

Jil Sander Linha Croc Mini Bag Goji O primeiro artigo desta lista que fez minha cesta.

Agora decidir entre os dois coloridos e o All Black …

Chame agora: as jaquetas da cintura de cinchas são * a * tendência de saber para a primavera.

Khaite Marcy Leather Ballerina Quem não gosta de um bom par de apartamentos Khaite?

Por Malene Birger Dixi Poncho em lã no velho bege Esta marca escandinava tem um momento agora.

Derramar Fantasia do cordão blazer sem colarinho

Todo mundo usa sacos de camurça hoje em dia, mas esse estilo dá a impressão de ter a maior longevidade.

Por Malene Birger Jaqueta de couro Beatrisse Uma descoberta realmente não estava em execução.

Jil Sander Botas de couro com efeito de cobra A impressão do computador da temporada.

Christopher Esber Vestido de coluna de órbita cristalina Eu tinha DMs sem fim quando Eu estava usando este vestido de férias No verão passado. Aluguei na época (suspiro), mas acho que é o meu sinal comprá -lo de verdade.

16arlington Casaco Croc de Croc de alívio É uma marca que eu sempre digito na barra de pesquisa.