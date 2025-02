Prada, Khaite e treinador validam a tendência de sacolas anti-fogão

Com base nas bolsas que Kaia Gerber foi fotografada regularmente ao longo dos anos, ela parece manter os clássicos em relação às tendências da bolsa. As malas simples de bandoulins estão frequentemente em seu braço, mas recentemente ela usava um estilo mais moderno em todo o mundo

Você provavelmente já ouviu falar da morte da estética silenciosa de luxo recentemente, com base nas faixas S / S 25. Na próxima temporada, e Gerber obteve o memorando. A tendência que atualmente aprova são os sacos de emprego, e o fato de as marcas tão comuns e influentes quanto Prada, Khaite e Coach os adicionam à sua gama de evidências de que é uma tendência que merece ser observada.

A bolsa Gerber em particular é da marca de fria-filha, Paloma Wool (seu preto está exausto atualmente, mas você ainda pode pendurá-la em marrom). A bolsa de captura é uma visão mais sutil da tendência, com uma fileira de ilhós ao longo da parte superior da bolsa. A tendência, que considero a versão 2025 da tendência dos acessórios cravejados, está facilmente disponível na internet e escolhi alguns dos melhores do mercado.

Continue rolando para comprar minhas opções de bolsas de ilhó antes de vender.

(Crédito da imagem: imagem direta)

Em Kaia Gerber: Paloma Wool Bag Philana (US $ 425); Adidas Originals Samba e tênis (US $ 100)

Compre a bolsa Kaia

Paloma Wool No 2192 / Philana Bag

Compre mais bolsas

Prada Adora uma grande bolsa de ombro em renylon com detalhes do trabalho

TREINADOR Bolsa dinky com ilhós

Khaite Olivia Medium Embelifhed Texture-Dowre

Tory Burch Kira Diamond Quilt Grimmet East West Bag

Charles e Keith Bolsa de Passe-Hobo

Veronica barba Pequeno saco de ilhó conversível

Maya Miss M Mini Bolsa de couro ilhós

Jacquemus O beijo de saco de carro redondo

Proenza Schouler Bolsa de silo em nappa coberta com ilhós

Khaite Lotus Small Brommet Calfskin Tote

Veronica barba Tout