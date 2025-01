Prazo para 1º de fevereiro: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda espera impor uma tarifa de 25% às importações do México e do Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda pretende seguir sua promessa de impor tarifas no Canadá e no México neste sábado, confirmou a porta -voz da Casa Branca, confirmou Karoline Leavitt na terça -feira.

Leavitt disse aos jornalistas da Casa Branca que conversou com o presidente na noite de segunda -feira e disse que em 1º de fevereiro “ele ainda estava nos livros” para implementar tarifas punitivas contra os dois países.

“O presidente também publicou declarações específicas em termos do Canadá e do México, quando se trata do que aguarda em termos de segurança nas fronteiras”. Leavitt acrescentou. “Vimos um nível histórico de cooperação do México. Mas, novamente, então eu ainda estou rastreando, e isso foi ontem à noite conversando diretamente com o presidente, em 1º de fevereiro que ainda está nos livros”.

Logo após assumir o cargo na semana passada, Trump estabeleceu um prazo de 1º de fevereiro para impor uma tarifa de 25% às importações do México e do Canadá, a menos que os países tomem medidas para interromper o fluxo de imigrantes ilegais e o fentanil fatal opióide nos Estados Unidos, também Planos anunciados. Impor uma taxa de 10% aos produtos chineses devido à participação do país no comércio de fentanil.

Trump assinou uma pilha de ações executivas desde que voltou ao cargo desde que seu novo governo tenta empurrar rapidamente os Estados Unidos em uma direção diferente. O presidente também exerceu sua ameaça tarifária contra um número crescente de países, mais recentemente contra a Colômbia no domingo.

Em sua primeira conferência na Casa Branca, Leavitt disse aos jornalistas que Trump ainda é “muito”, considerando novas tarifas na China no sábado.

As ameaças tarifárias de Trump contra a China, Canadá e México, os três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, com valores anuais de importação e exportação de mais de US $ 2,1 bilhões, aumentam significativamente as apostas.

