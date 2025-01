Prazo termina sem cessar-fogo em Gaza enquanto Israel exige lista de reféns | Notícias do mundo

O prazo para iniciar um cessar-fogo na Faixa de Gaza expirou quando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que não começaria até que o Hamas fornecesse os nomes dos três reféns que deveria libertar no domingo em troca de dezenas de prisioneiros palestinos.

A disputa não havia sido resolvida quando expirou o prazo para o início da trégua, às 8h30, horário local. O contra-almirante Daniel Hagari, principal porta-voz militar de Israel, disse que o exército “continua a atacar, mesmo agora, dentro da área de Gaza” e que o fará até que o Hamas cumpra o acordo.

Entretanto, Israel anunciou que recuperou o corpo de Oron Shaul, um soldado que morreu na guerra Israel-Hamas de 2014, numa operação especial. Os corpos de Shaul e de outro soldado, Hadar Goldin, permaneceram em Gaza após a guerra de 2014 e não foram devolvidos, apesar de uma campanha pública levada a cabo pelas suas famílias.

Netanyahu disse ter instruído os militares de que o cessar-fogo “não começará até que Israel tenha em sua posse a lista de reféns a serem libertados, que o Hamas concordou em fornecer”. Na noite anterior, ele havia emitido um aviso semelhante.

O Hamas atribuiu o atraso no fornecimento dos nomes a “razões técnicas de campo”. Ele disse em um comunicado que está comprometido com o acordo de cessar-fogo anunciado na semana passada.

O cessar-fogo planeado, acordado após um ano de intensa mediação pelos Estados Unidos, Qatar e Egipto, é o primeiro passo num longo e frágil processo que visa pôr fim a uma guerra de 15 meses.

A primeira fase de 42 dias do cessar-fogo deverá permitir o regresso de um total de 33 reféns em Gaza e a libertação de centenas de prisioneiros e detidos palestinianos. As forças israelitas deveriam retirar-se para uma zona tampão dentro de Gaza e muitos palestinianos deslocados deveriam poder regressar às suas casas. O território devastado também deverá registar um aumento da ajuda humanitária.

Este é apenas o segundo cessar-fogo na guerra, mais longo e com mais consequências do que a pausa de uma semana há mais de um ano, e com potencial para acabar com os combates para sempre.

As negociações sobre a segunda fase, muito mais difícil, deste cessar-fogo deverão começar dentro de pouco mais de duas semanas. Subsistem questões importantes, incluindo se a guerra irá recomeçar após a primeira fase de seis semanas e como será libertado o resto dos quase 100 reféns em Gaza.

Os residentes palestinos começaram a regressar às suas casas em partes da Cidade de Gaza no início do domingo, mesmo com os bombardeamentos de tanques continuando a leste, perto da fronteira israelita, durante a noite. Famílias podiam ser vistas voltando a pé, com seus pertences carregados em carroças puxadas por burros, disseram moradores.

“O som de bombardeios e explosões não parou”, disse Ahmed Matter, morador da Cidade de Gaza. Ele disse que viu muitas famílias deixarem seus abrigos e voltarem para suas casas. “As pessoas estão impacientes. “Eles querem que essa loucura acabe”, disse ele.

O Gabinete de Israel aprovou o cessar-fogo na manhã de sábado, numa rara sessão no sábado judaico, mais de dois dias depois de os mediadores terem anunciado o acordo. As partes em conflito estavam sob pressão tanto da administração cessante Biden quanto do presidente eleito, Donald Trump, para chegar a um acordo antes da posse presidencial dos EUA, na segunda-feira.

O custo da guerra foi imenso e novos detalhes sobre a sua extensão surgirão agora.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 46 mil palestinos morreram. O ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, que desencadeou a guerra, matou mais de 1.200 pessoas. Centenas de soldados israelenses foram mortos.

Cerca de 90% da população de Gaza foi deslocada. As Nações Unidas afirmam que o sistema de saúde, a rede rodoviária e outras infra-estruturas vitais foram gravemente danificadas. A reconstrução – se o cessar-fogo atingir a sua fase final – levará pelo menos vários anos. Grandes questões sobre o futuro de Gaza, políticas ou outras, continuam por resolver.