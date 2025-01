Pré-reservas para mudanças de jogo: filme de Ram Charan visa os registros de Pushpa 2, custa $$ 20 milhões antes do lançamento

O filme Kollywood de Ram Charan, Game Changer, está no centro das atenções antes de seu lançamento, após o sucesso de Pushpa 2, de Allu Arjun. Enquanto os filmes Telugu estão em busca de criar momentos icônicos na história do cinema indiano.

Todos os olhares estão voltados para o thriller de ação política certificado U/A pelo Central Board of Film Certification (CBFC) com duração aprovada de 2 horas e 44 minutos e que chegará às telonas no dia 10 de janeiro.

O analista da Filmtrade Taran Adarsh, em uma postagem na sexta-feira (10 de janeiro de 2025).

Reserva antecipada do primeiro dia para mudar o jogo Os números registrados pelo rastreador da indústria cinematográfica Sacnilk às 19h22 de quinta-feira indicam que ele se acumulou em torno de $20 milhões brutos por reserva antecipada em toda a Índia. As reservas Telugu registraram a maior coleção de $16 crores brutos, seguidos pelas reservas Tamil que renderam $54 lakh brutos enquanto as reservas em hindi foram coletadas $2,14 milhões.

O filme do diretor S Shankar obteve a maior arrecadação antes mesmo de seu lançamento em Andhra Pradesh, seguido por Telangana. Karnataka ficou em terceiro lugar em termos de arrecadação.

Produzido sob a bandeira de Sri Venkateswara Creations por Dil Raju, seu elenco de estrelas inclui SJ Suryah, Nassar, Brahmanandam, Vennela Kishore e Murali Sharma em papéis principais, além de Ram Charan Teja e Kiara Advani nos papéis principais. Isso marca o primeiro lançamento solo de Ram Charan após RRR de SS Rajamouli com NTR Jr, com um intervalo de 5 anos.

Notavelmente, o ator Ram Charan recebeu permissão para aumentar as admissões e os primeiros shows a partir das 4h em Telangana e 1h em Andhra Pradesh. O governo de Telangana concedeu permissão para a exibição de seis programas no dia do lançamento do filme, incluindo o das 4 da manhã.

O trailer lançado em 9 de novembro mostra o jovem furioso Ram Charan em um papel emocionante como um oficial do IAS que se esforça para combater políticos corruptos, defendendo eleições justas. O destaque do filme são os esforços do protagonista para transformar o funcionamento do governo.

Fonte